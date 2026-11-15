Repubblica: “Mazzitelli: «La Serie A sarebbe un sogno per tutta Palermo. Strefezza? Mi farò trovare pronto per gennaio»”

Luca Mazzitelli si racconta tra presente, futuro e ambizioni rosanero. Il centrocampista del Palermo, arrivato da svincolato a stagione in corso e protagonista di sei presenze nelle prime undici giornate, ha parlato in un’intervista rilasciata a Valerio Tripi per Repubblica Palermo. Dalla corsa alla promozione al rapporto con Filippo Inzaghi, passando per la particolare situazione legata alla lista Over, il ritorno di Gabriel Strefezza, la laurea e la scoperta della città.

Palermo, Mazzitelli: «Essere imbattuti ci dà entusiasmo»

Il centrocampista rosanero analizza il momento della squadra, arrivata alla sosta da capolista e senza sconfitte.





È il momento giusto per tirare un po’ il fiato?

«È il momento giusto per tirare un po’ il fiato, ci aspetta la fine del girone d’andata che sarà molto dispendiosa. Essere arrivati a questa sosta da imbattuti ci fa lavorare bene, c’è un bell’entusiasmo e dobbiamo essere bravi a coltivarlo giorno per giorno. E da lunedì penseremo alla partita di Catanzaro».

Siete andati sei volte sotto e siete riusciti a levarvi d’impiccio. Lavorerete anche su questo?

«Guardando il bicchiere mezzo pieno è dimostrazione di carattere, siamo una squadra matura, attaccata alla partita fino all’ultimo. Ovviamente se iniziassimo meglio sarebbe tutto più facile, se vogliamo restare in vetta non basta quello che stiamo facendo, ma dobbiamo migliorare ancora».

«Palermo merita la Serie A, sogniamo una grande festa»

Nel corso dell’intervista concessa a Repubblica Palermo, Mazzitelli si sofferma sull’entusiasmo della piazza e sull’obiettivo promozione.

Quanto è bello il primo posto?

«È bello, ma lo sarà di più alla fine. L’obiettivo è restare lì fino alla fine, sarebbe la coronazione di un sogno e di un bellissimo viaggio non solo per noi, ma per la città e i tifosi che meritano la A. Non credo che esista un conoscitore di calcio che non vuole il Palermo in A. I tifosi ci fanno sentire tutto il loro calore già adesso, chissà come potrebbe essere a fine anno, ma non diciamo niente, speriamo solo di vedere una grande festa».

Il caso Strefezza e la lista Over: «Voglio arrivare pronto all’8 gennaio»

Uno dei temi principali dell’intervista riguarda la particolare situazione del centrocampista, inserito nella lista Over dopo l’infortunio di Gabriel Strefezza.

Il ritorno dell’esterno brasiliano comporterà una nuova esclusione di Mazzitelli dalla lista per il campionato.

La sosta è utile anche per recuperare gli infortunati. Fra loro c’è Strefezza: il suo rientro la costringerà a restare fuori dalla lista. Un bilancio del suo primo segmento in rosanero?

«Non mi era mai capitata una situazione del genere. Non è facile cambiare approccio ogni volta: prima fuori, poi dentro, poi fuori, però la cosa positiva è che ho avuto l’opportunità di giocare. Avrei preferito restare fra i disponibili, ma le regole sono queste e devo sfruttare il tempo in cui rimarrò fuori cercando di restare nelle dinamiche del gruppo e di stare vicino ai ragazzi per essere utile in allenamento. Voglio arrivare all’8 gennaio, quando ci sarà la prima partita in cui potrei tornare disponibile, facendomi trovare pronto. Poi toccherà a me cercare di dare una mano nella seconda parte di campionato».

Si è prenotato per un posto in campo in Coppa Italia a Bologna?

«In Coppa potrò giocare, ma è sempre l’allenatore che decide. Sarò a disposizione e cercherò di dare una mano. Ma intanto dobbiamo pensare al Catanzaro».

Mazzitelli elogia Inzaghi: «Siamo in buone mani»

Il centrocampista racconta anche il rapporto con Filippo Inzaghi, uno dei suoi punti di riferimento calcistici durante l’infanzia.

A proposito di Inzaghi, com’è stato l’impatto con lui?

«È uno di quei campioni che ha fatto la storia del nostro calcio. Quando lavori con una persona così hai sempre la possibilità di imparare, dietro le grandi carriere ci sono sempre grandi uomini. Da allenatore sta dimostrando il suo valore, ha già vinto campionati, siamo in buone mani. Da calciatore il gol alla Inzaghi era un marchio di fabbrica: quando avevo 10 o 12 anni era uno di quei giocatori di riferimento con Kakà e Shevchenko che giocavano nella squadra più forte d’Europa».

La laurea alla Luiss e la tesi sulla comunicazione nel calcio

Nell’intervista realizzata da Valerio Tripi per Repubblica Palermo, Mazzitelli affronta anche argomenti lontani dal terreno di gioco, raccontando il percorso universitario concluso a giugno.

Nello spogliatoio del Palermo ci sono diversi giocatori laureati, lei si è laureato a giugno: che percorso ha fatto?

«Mi sono laureato perché avevo paura di non capirli bene nello spogliatoio (dice ridendo, ndr). È stato un percorso lungo non facile da fare parallelamente al calcio. La Luiss mi ha messo a disposizione la possibilità di fare la doppia carriera studente calciatore. Ho avuto un tutor che mi ha aiutato a fare coincidere gli impegni e mi è servito soprattutto per staccare un po’ la testa dal calcio. Quando finisci di giocare o allenarti e torni a casa fa bene avere anche altri interessi. Per me è stato anche un modo per avvicinarmi ai miei amici storici che hanno fatto questo tipo di percorso. Noi calciatori alla fine viviamo quasi in una bolla».

Staccare, ma fino a un certo punto. La sua tesi è stata sulla comunicazione nel calcio.

«Dovevo metterci dentro qualcosa di mio, tutti gli sportivi che fanno questo tipo di percorso di studi portano alcune caratteristiche del loro sport».

Il padre giornalista e il rapporto tra calciatori e stampa

Mazzitelli parla anche del mondo dell’informazione sportiva, un ambiente che conosce da vicino grazie al padre Massimo, giornalista.

A proposito di comunicazione, suo padre Massimo è un giornalista, le è mai capitato di difendere la categoria parlando con gli altri calciatori?

«No, il ruolo del giornalista è cambiato molto con i social. E ci sono tanti che vengono chiamati giornalisti che in realtà neanche lo sono. I calciatori rispettano i veri giornalisti che fanno per bene il loro lavoro. Il giocatore deve avere la sensibilità di capire da dove arriva il giudizio senza mai generalizzare, soprattutto adesso che tutto va velocissimo e ogni settimana cambia il giudizio da bianco a nero. Anche le pagelle, fatte con rispetto, fanno crescere un calciatore perché danno un altro punto di vista, uno può essere d’accordo o meno, però vanno accettate se sono fatte con giudizio».

Palermo e Mondello: «Una grande città, il traffico mi ha impressionato»

Il centrocampista, che vive a Mondello, racconta le prime impressioni sulla città e il confronto con Roma.

Un paio di mesi le sono bastati per farsi un’idea della città?

«L’ho girata tanto, anche se abito a Mondello Palermo mi dà l’idea di una grande città al pari delle altre grandi città italiane. Non ha nulla da invidiare sia da un punto di vista storico che nella quotidianità. Ci sono un sacco di turisti e c’è tantissimo traffico, quello mi ha veramente impressionato anche se vengo da Roma. Il clima poi è un valore aggiunto. In questi giorni si gira in maglietta, a Roma lunedì avevo il giubbotto. Anche chi mi viene a trovare rimane affascinato».

Diceva che i calciatori vivono in una bolla. Avete la percezione di quello che accade fuori dal vostro contesto?

«Dipende da ognuno di noi e dalla voglia che hai di informarti. Ti alleni, giochi, guardi il calcio in televisione e non sai cosa accade, non hai tante possibilità per fare una vita sociale con gli altri ragazzi della tua età o avere a che fare con persone che fanno altri lavori».

Dalla Sardegna alla Sicilia: «La cassata era buonissima»

Nella parte conclusiva dell’intervista a Repubblica Palermo, Mazzitelli si sofferma sulle differenze tra Cagliari e Palermo e sulle tradizioni gastronomiche delle due isole.

Dopo il Cagliari il Palermo, ci ha preso gusto con le isole?

«Mi è andata bene. Cagliari, rispetto a Palermo, è meno città metropolitana. Il mare è diverso, qui in Sicilia è perfetto per chi ama gli scogli, in Sardegna per chi preferisce le spiagge».

Sia in Sicilia che in Sardegna il buon cibo non manca.

«Mi piace provare le cose del posto. Forse qui la cucina è un po’ pesante. Non possiamo mangiare tanti dolci. Abbiamo fatto una cena di squadra, ci hanno preparato una cassata che era buonissima. Anche in Sardegna hanno una ricotta di pecora pazzesca. Dobbiamo sempre stare attenti. Se giochi e stai bene ogni tanto uno strappo puoi farlo. Se magari c’è qualche problema fisico proprio no. Poi dipende, c’è chi mangia tanto e non ingrassa. Io brucio tutto».