Cremonese, interesse per Bragantini del Mantova
La Cremonese guarda al mercato invernale e tra i nomi seguiti c’è quello di Davide Bragantini, attaccante classe 2003 del Mantova. Secondo quanto riportato da CuoreGrigiorosso, il giovane centravanti sarebbe finito nel mirino dei grigiorossi, alla ricerca di profili giovani ma già con esperienza in Serie B.
Un nome che interessa anche in chiave Palermo. Il club rosanero, infatti, aveva seguito Bragantini durante la scorsa estate, così come l’Hellas Verona, senza però presentare offerte ufficiali.
La trattativa si preannuncia complicata: il presidente del Mantova, Filippo Piccoli, ha infatti rifiutato un’offerta da circa 2 milioni di euro del Groningen, ritenendo il valore del giocatore vicino al doppio. La Cremonese dovrà quindi fare i conti con le richieste del club virgiliano per provare ad assicurarsi il talento cresciuto nel Verona.