Serie D girone I, Reggina e Vibonese volano. La Nissa travolge l’Enna, sei gol tra Trapani e Athletic Palermo

La dodicesima giornata del girone I di Serie D conferma la Reggina al comando della classifica, ma la Vibonese non perde terreno e continua a inseguire la vetta. Gli amaranto superano 3-2 il Sambiase nello scontro diretto, mentre i rossoblù calabresi travolgono il Modica con un netto 4-0. Tra le siciliane spiccano il successo della Nissa nel derby contro l’Enna, il pareggio spettacolare tra Trapani e Athletic Club Palermo e la vittoria del Licata sul Milazzo.

Un turno che modifica gli equilibri nelle zone alte della graduatoria e offre indicazioni importanti anche nella corsa alla salvezza.





Reggina, vittoria pesante contro il Sambiase

La Reggina conquista tre punti fondamentali superando il Sambiase per 3-2 in uno dei confronti più attesi della giornata.

La formazione amaranto sale a 29 punti, mantenendo il primo posto e allungando proprio sul Sambiase, che resta fermo a quota 26.

Una vittoria significativa contro una diretta concorrente, che permette alla capolista di confermare le proprie ambizioni.

Ad approfittare del risultato è soprattutto la Vibonese, che scavalca il Sambiase e si porta al secondo posto.

Vibonese, poker al Modica e secondo posto

La Vibonese continua la propria corsa con una prestazione convincente contro il Modica.

Il 4-0 finale consente alla formazione rossoblù di raggiungere 27 punti, portandosi a due lunghezze dalla Reggina.

Per il Modica arriva invece una battuta d’arresto pesante, che lascia la squadra siciliana a quota 13.

La Vibonese conferma così di essere una delle principali candidate alla lotta per il vertice, con otto vittorie conquistate nelle prime dodici giornate.

Nissa, il derby con l’Enna vale il ritorno alla vittoria

La Nissa ritrova il successo nel momento in cui ne aveva maggiormente bisogno.

Al Marco Tomaselli di Caltanissetta, i biancoscudati superano l’Enna per 3-0, conquistando tre punti importanti dopo un periodo caratterizzato da risultati negativi.

La formazione allenata da Moschella sale a quota 15 punti e prova a rilanciarsi in classifica.

Il derby rappresentava un appuntamento particolarmente delicato per la Nissa, partita con obiettivi ambiziosi ma costretta a rivedere le proprie prospettive dopo un avvio difficile.

Per l’Enna, invece, la situazione resta critica: i gialloverdi sono ultimi con appena 3 punti e ancora nessuna vittoria dopo dodici partite.

Trapani-Athletic Club Palermo, spettacolare 3-3

Sei reti e un punto per parte nella sfida tra Trapani e Athletic Club Palermo.

Il confronto termina 3-3, con le due formazioni che si dividono la posta al termine di una partita ricca di gol.

L’Athletic Club Palermo raggiunge quota 15 punti, mentre il Trapani sale a 10, considerando la penalizzazione di cinque punti.

Il pareggio permette ai palermitani di muovere la classifica, mentre i granata non riescono a conquistare l’intera posta in palio.

Licata, successo sul Milazzo. Il Gela pareggia a Lamezia

Vittoria importante per il Licata, che supera il Milazzo con il risultato di 2-0.

La formazione agrigentina sale a 17 punti, avvicinandosi alle squadre che occupano la parte centrale della classifica.

Il Milazzo rimane invece fermo a quota 19.

Continua anche la serie positiva del Gela, che pareggia 0-0 sul campo della Vigor Lamezia.

Per la squadra allenata da Pippo Romano si tratta del settimo risultato utile consecutivo, dopo le tre vittorie di fila ottenute contro Licata, Modica e Avola.

I biancazzurri raggiungono quota 16 punti, considerando la penalizzazione di una lunghezza, mentre la Vigor Lamezia sale a 9.

Nuova Igea Virtus-Siracusa 2-2, pari anche tra Avola e Praia Tortora

Termina 2-2 il confronto tra Nuova Igea Virtus e Siracusa.

La formazione messinese sale a 19 punti, mentre gli aretusei raggiungono quota 15, tenendo conto della penalizzazione di sette punti.

Un punto a testa anche nella sfida tra Avola e Digiesse Praia Tortora, conclusa 1-1.

L’Avola mantiene il quarto posto con 20 punti, mentre la formazione calabrese resta immediatamente alle sue spalle a quota 19.

Entrambe continuano a occupare posizioni importanti nella zona alta della classifica.

Ragusa, vittoria preziosa contro il Castrum Favara

Il Ragusa conquista tre punti importanti superando il Castrum Favara per 1-0.

La formazione iblea sale a quota 6 punti, interrompendo un periodo complicato e trovando un risultato utile per provare a risalire la graduatoria.

Il Castrum Favara rimane fermo a 8 punti.

Nonostante il successo, il Ragusa resta nelle zone basse della classifica, ma la vittoria può rappresentare un segnale incoraggiante per il prosieguo della stagione.

Serie D girone I, risultati della 12ª giornata

Partita Risultato Licata-Milazzo 2-0 Nissa-Enna 3-0 Ragusa-Castrum Favara 1-0 Reggina-Sambiase 3-2 Trapani-Athletic Club Palermo 3-3 Vibonese-Modica 4-0 Vigor Lamezia-Gela 0-0 Avola-Digiesse Praia Tortora 1-1 Nuova Igea Virtus-Siracusa 2-2

Serie D girone I, classifica aggiornata

Pos. Squadra PG Punti 1 Reggina 12 29 2 Vibonese 12 27 3 Sambiase 12 26 4 Avola 12 20 5 Digiesse Praia Tortora 12 19 6 Nuova Igea Virtus 12 19 7 Milazzo 12 19 8 Licata 12 17 9 Gela (-1) 12 16 10 Siracusa (-7) 12 15 11 Nissa 12 15 12 Athletic Club Palermo 12 15 13 Modica 12 13 14 Trapani (-5) 12 10 15 Vigor Lamezia 12 9 16 Castrum Favara 12 8 17 Ragusa 12 6 18 Enna 12 3

Classifica comprensiva delle penalizzazioni: Siracusa -7, Trapani -5 e Gela -1.

Lotta al vertice sempre più accesa, salvezza ancora aperta

La dodicesima giornata rafforza la posizione della Reggina, ma la Vibonese continua a mantenere pressione sulla capolista.

Il Sambiase resta pienamente in corsa, mentre alle spalle delle prime tre la graduatoria appare particolarmente equilibrata.

Tra le siciliane, la Nissa trova una vittoria che può rappresentare un punto di ripartenza, il Licata conquista tre punti preziosi e il Gela prolunga la propria striscia positiva.

Più complicata la situazione delle formazioni impegnate nella lotta per non retrocedere, con Enna e Ragusa ancora nelle ultime due posizioni.

Il girone I si conferma un campionato combattuto, nel quale ogni giornata può modificare gli equilibri sia nella corsa alla promozione sia nella lotta per la permanenza in Serie D.