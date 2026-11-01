Serie D, colpo Athletic Palermo a Lamezia: Varela firma l’1-0, Vigor battuta e contestata dai tifosi
L’Athletic Club Palermo espugna il “Guido D’Ippolito” e conquista tre punti pesantissimi nella decima giornata del girone I di Serie D. La formazione allenata da Giuseppe Ferazzoli supera 1-0 la Vigor Lamezia grazie a una rete di Varela al 74′, dando continuità al successo ottenuto contro l’Avola.
Una vittoria importante per i nerorosa, che resistono alle iniziative dei padroni di casa nel primo tempo e crescono nella ripresa, trovando il gol decisivo con una conclusione che sorprende il portiere Polizzi.
Situazione opposta per la Vigor Lamezia, che resta nelle zone basse della classifica e lascia il terreno di gioco accompagnata dai fischi del pubblico. Già prima del calcio d’inizio, i tifosi organizzati della Gradinata Est avevano manifestato il proprio dissenso nei confronti della società.
Primo tempo: Vigor Lamezia più pericolosa, Minuss salva l’Athletic Palermo
La formazione allenata da Vargas parte con maggiore aggressività e prova subito a mettere in difficoltà gli ospiti.
Al 2′ Federico tenta la conclusione al volo, ma il pallone termina centralmente tra le braccia di Minuss. Sei minuti più tardi è Maimone a provarci dalla distanza: il terreno irregolare rende insidioso il rimbalzo, ma il portiere dell’Athletic riesce comunque a intervenire.
La prima risposta dei palermitani arriva al 12′, quando Varela raccoglie una respinta corta della difesa e calcia al volo, senza però trovare lo specchio della porta.
Al 26′ la Vigor costruisce un’altra opportunità con Rodio, autore di un cross pericoloso sul quale né Diop né Ranieri riescono ad arrivare.
L’occasione più importante della prima frazione arriva al 38′: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ranieri, Sanzone colpisce di testa e costringe Minuss a un intervento decisivo.
Due minuti dopo, ancora Rodio crea problemi alla difesa ospite. Il suo pallone raggiunge Diop, che appoggia all’indietro per Maimone. La conclusione sporca rischia di trasformarsi in un assist per Simonetta, ma Minuss esce tempestivamente.
Nel recupero si fa vedere anche l’Athletic con Bongiovanni, che si inserisce in area senza trovare la giusta coordinazione al momento del tiro.
La prima frazione si chiude sullo 0-0. Prima dell’intervallo, la Vigor è costretta a sostituire l’infortunato Sanzone con Diego Simonetta, arretrando Maimone in difesa.
Ripresa: l’Athletic cresce, Micoli sfiora il vantaggio
Il secondo tempo si apre con un’occasione per parte.
La Vigor prova a rendersi pericolosa con Maimone, anticipato da Crivello al limite dell’area. Sul fronte opposto, Bova viene servito da Mazzotta e cerca un compagno al centro, ma Rodio devia in calcio d’angolo.
Con il passare dei minuti l’Athletic Palermo aumenta la pressione offensiva.
Al 55′ Micoli supera Maimone sulla fascia, entra in area e conclude da posizione defilata, costringendo Polizzi a una parata importante nei pressi dell’incrocio dei pali.
Due minuti dopo, Varela mette un pallone sul secondo palo dalla zona della panchina di casa. Micoli arriva di testa, ma la sua deviazione termina sopra la traversa.
La Vigor Lamezia prova a reagire attraverso le sostituzioni. Al 60′ Vargas cambia il reparto offensivo, inserendo Cantoro, Provazza e Borriello al posto di Diop, Ranieri e Pietro Simonetta.
L’Athletic, però, continua a mantenere il controllo delle iniziative più pericolose.
Varela decide la partita al 74′: Athletic Palermo avanti
Il momento decisivo arriva al 74′.
Bova anticipa un avversario a metà campo e apre sulla destra per Varela. Il centrocampista nerorosa si inserisce, converge verso il centro e lascia partire una conclusione che rimbalza davanti a Polizzi.
Il portiere della Vigor si distende in tuffo, ma non riesce a evitare che il pallone finisca in rete.
È il gol dell’1-0 che permette all’Athletic Palermo di conquistare la vittoria.
La rete premia la crescita della squadra di Ferazzoli nella ripresa e punisce una Vigor Lamezia che, dopo un primo tempo positivo, ha progressivamente perso incisività.
Nel finale i nerorosa gestiscono il vantaggio e portano a casa un successo prezioso in trasferta.
Athletic Palermo, seconda vittoria consecutiva. Fischi per la Vigor
Dopo aver battuto l’Avola, l’Athletic Palermo trova un’altra affermazione importante, questa volta lontano da casa.
La formazione di Ferazzoli conferma i progressi mostrati nelle ultime settimane e ottiene una vittoria significativa anche alla luce delle tensioni interne che avevano caratterizzato la preparazione della partita.
Per la Vigor Lamezia, invece, arriva una sconfitta che aggrava una situazione di classifica già delicata.
Al triplice fischio i biancoverdi vengono accompagnati dai fischi dei propri sostenitori, a conferma del malcontento che circonda la squadra.
L’Athletic Palermo può invece festeggiare tre punti conquistati con una prestazione di carattere e una ripresa giocata con maggiore convinzione.
Vigor Lamezia-Athletic Palermo 0-1, il tabellino
VIGOR LAMEZIA (3-5-2): Polizzi; Errico, Ciriello, Sanzone (45’+1′ Simonetta D.); Gomez, Simonetta P. (60′ Borriello), Federico, Maimone, Rodio; Diop (60′ Cantoro), Ranieri (60′ Provazza).
A disposizione: Marano, Mazza, Talarico, Andreassi, Stoyanov.
Allenatore: Vargas.
ATHLETIC PALERMO (3-5-2): Minuss; Panaro, Sanchez, Crivello; Anas (87′ Cuffaro), Bongiovanni (73′ Civilleri), Varela, Bova (84′ Lanza), Mazzotta; Pisciotta (66′ Faye), Micoli (83′ Matera).
A disposizione: Mauro, Torma, Vitale, Sorino.
Allenatore: Giuseppe Ferazzoli.
Marcatore: 74′ Varela (Athletic Palermo).
Ammoniti: Sanzone, Varela.
Calci d’angolo: 2-4.
Recupero: 3′ primo tempo, 4′ secondo tempo.
Arbitro: Chindamo di Como.
Assistenti: Chianese di Caserta e Carrozza di Battipaglia.