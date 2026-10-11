Serie D, Athletic Palermo beffato nel finale: il Licata rimonta e vince 2-1. Quarto successo consecutivo per i gialloblù

L’Athletic Palermo cade in casa contro il Licata nella settima giornata del campionato di Serie D, Girone I. La formazione palermitana, passata in vantaggio nel primo tempo con Matera, subisce la rimonta degli ospiti, che ribaltano il risultato grazie alle reti di Brugnone e Minacori. Finisce 1-2, con il gol decisivo arrivato nelle battute conclusive della sfida.

Un risultato amaro per l’Athletic Palermo, che aveva iniziato la partita nel migliore dei modi, riuscendo a sbloccare il punteggio nei primi venti minuti. Il Licata, però, ha dimostrato carattere e capacità di reazione, conquistando la quarta vittoria consecutiva e proseguendo la propria risalita nella classifica del Girone I.





Matera porta avanti l’Athletic, Brugnone risponde

L’avvio di gara sorride ai padroni di casa, che entrano in campo con determinazione e trovano il vantaggio al 18′ del primo tempo.

A firmare l’1-0 è Matera, bravo a superare il portiere ospite Valenti in uscita e a portare avanti l’Athletic Palermo.

Il gol sembra indirizzare la partita a favore dei palermitani, ma la reazione del Licata non tarda ad arrivare. La formazione gialloblù non perde compattezza e continua a cercare la rete del pareggio.

Al 27′ è Brugnone a ristabilire l’equilibrio, realizzando il gol dell’1-1 e riportando la sfida in parità.

Dopo le due reti nella prima mezz’ora, il confronto prosegue senza ulteriori variazioni nel punteggio. Le squadre rientrano negli spogliatoi sull’1-1, lasciando aperto ogni scenario per la ripresa.

Minacori decide nel finale, Athletic Palermo sconfitto

Nel secondo tempo la partita resta combattuta, con entrambe le formazioni impegnate nella ricerca dell’episodio decisivo.

L’Athletic Palermo prova a difendere il risultato e a trovare l’occasione per tornare avanti, mentre il Licata continua a credere nella possibilità di conquistare l’intera posta in palio.

Quando il pareggio sembra ormai il risultato più probabile, arriva l’episodio che cambia definitivamente l’incontro.

Minacori trova la rete del 2-1 nel finale, completando la rimonta gialloblù e regalando al Licata un successo esterno particolarmente importante.

Per l’Athletic Palermo è una sconfitta pesante, maturata dopo essere riuscito a passare in vantaggio e a mantenere il risultato di parità per buona parte della gara.

Licata, quarta vittoria di fila e classifica in crescita

Il successo ottenuto contro l’Athletic Palermo conferma l’ottimo momento del Licata, protagonista di una serie di quattro vittorie consecutive.

La formazione gialloblù prosegue così il proprio percorso positivo dopo la sconfitta subita all’esordio contro la Reggina, trovando un’altra affermazione contro un’avversaria che aveva dimostrato di poter essere competitiva.

La vittoria in rimonta assume un valore importante anche per il modo in cui è maturata: sotto di un gol dopo appena diciotto minuti, il Licata ha saputo reagire immediatamente e trovare nel finale la rete decisiva.

Per l’Athletic Palermo, invece, arriva una battuta d’arresto che impone una riflessione soprattutto sulla gestione dei momenti decisivi della partita. La formazione palermitana aveva costruito le condizioni per ottenere un risultato positivo, ma non è riuscita a contenere il ritorno degli avversari.

Il Licata festeggia dunque un’altra vittoria esterna, mentre l’Athletic Palermo dovrà cercare il riscatto nel prossimo impegno di campionato.

Athletic Palermo-Licata 1-2: il tabellino dei marcatori

Risultato finale: Athletic Palermo-Licata 1-2

Marcatori: 18′ pt Matera (A), 27′ pt Brugnone (L), Minacori (L) nel finale.