Empoli-Palermo 2-4: Palumbo votato come Player of the Match dai tifosi

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
palermo sampdoria 3-1 (76) palumbo

È Antonio Palumbo il giocatore del Palermo più votato dai tifosi al termine della sfida contro l’Empoli. A comunicarlo è il club rosanero attraverso i propri canali ufficiali, annunciando il vincitore del riconoscimento di Player of the Match relativo alla gara vinta dai siciliani ieri al “Castellani”.

Il premio, assegnato sulla base delle preferenze espresse dai sostenitori, rappresenta un attestato di fiducia da parte del pubblico palermitano nei confronti del calciatore, protagonista della prestazione che ha convinto maggiormente i tifosi. Per Palumbo arriva dunque una soddisfazione personale al termine di Empoli-Palermo, con il voto dei tifosi che lo incorona come il rosanero più apprezzato della partita.


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