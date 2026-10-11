Serie C Femminile, Palermo Women: esordio con pareggio a Lecce. Di Salvo illude, D’Amico firma l’1-1
Comincia con un pareggio il campionato del Palermo Women. La formazione allenata da Emanuele Chiappara impatta per 1-1 sul campo del Lecce Women nella gara valida per la prima giornata del Girone D del campionato di Serie C Femminile.
Una sfida decisa interamente nella ripresa, con le rosanero capaci di portarsi in vantaggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Di Salvo, prima di subire il pareggio delle padrone di casa a pochi minuti dal termine.
Palermo Women avanti con Di Salvo, il Lecce risponde nel finale
Dopo un primo tempo concluso senza reti, la partita si sblocca al 73′, quando il Palermo Women conquista un calcio di rigore.
Dal dischetto si presenta Di Salvo, che non sbaglia e porta in vantaggio la formazione di Chiappara.
Le rosanero provano a difendere il risultato, ma all’83’ arriva la risposta del Lecce Women. A trovare la rete del pareggio è D’Amico, che ristabilisce l’equilibrio e fissa il punteggio sul definitivo 1-1.
Il Palermo Women inaugura così la propria stagione con un punto in trasferta, al termine di una partita nella quale ha sfiorato il successo.
Lecce Women-Palermo Women 1-1: il tabellino
Marcatori: 73′ Di Salvo (rig.), 83′ D’Amico.
LECCE WOMEN: Garzya, D’Amico (cap.), De Vito, Guido, Esposito, Kull, Simone, Serio, Ingrosso, Thawley, Alemanni.
A disposizione: Caceres, Carrapa, Ingrosso, Felline, Mattia, Renna, Grande, Porrino, Cudazzo.
Allenatore: Indino.
PALERMO WOMEN: Biundo, Gippetto, Dragotto, Cancilla, Licari, Viscuso, Di Salvo, Caravello, Priolo (cap.), Incontrera, Falzone.
A disposizione: Imera, Leto, Massaro, Cracchiolo, Purpura, Chirillo, Cangelosi.
Allenatore: Emanuele Chiappara.
Arbitro: Albione della sezione di Lecce.
Assistenti: Sorrento di Brindisi e Corvino di Lecce.
Competizione: Serie C Femminile, Girone D – 1ª giornata.
Risultato finale: Lecce Women-Palermo Women 1-1.