Catanzaro, Gorgone a rischio esonero dopo il ko con il Mantova. Polito: «Valutiamo se proseguire con lui, ci prendiamo la serata per riflettere»

La pesante sconfitta casalinga contro il Mantova apre ufficialmente una fase di riflessione sul futuro di Giorgio Gorgone sulla panchina del Catanzaro. Il 3-1 incassato al Nicola Ceravolo, nella sesta giornata del campionato di Serie B, ha lasciato il segno non soltanto per il risultato, ma soprattutto per la prestazione offerta dalla formazione giallorossa, apparsa in grande difficoltà sul piano del gioco, dell’organizzazione e della personalità. Un passo indietro preoccupante dopo tre settimane di sosta che avrebbero dovuto consentire alla squadra di ritrovare certezze e preparare la ripartenza. Al termine dell’incontro, davanti ai giornalisti non si è presentato l’allenatore, ma il direttore sportivo Ciro Polito, che ha annunciato valutazioni sulla posizione del tecnico.

Catanzaro, Polito: «La più brutta sconfitta da quando sono qui»





Il dirigente giallorosso, intervenuto in sala stampa dopo la partita contro il Mantova, non ha nascosto la delusione per una prestazione che ha ulteriormente aggravato il difficile momento attraversato dalla squadra. «Era un momento che non avrei voluto, in tre anni che sono qui credo che questa sia stata la più brutta sconfitta subita dal Catanzaro. È giusto che in questa situazione a metterci la faccia sia la società ed io rappresento la società». Parole particolarmente significative, che testimoniano quanto il risultato e soprattutto l’atteggiamento mostrato in campo abbiano colpito la dirigenza.

La formazione calabrese è stata superata dalle reti di Tomasevic, Ruocco e Bragantini, riuscendo soltanto nel finale ad accorciare le distanze con Antonini. Una partita nella quale il Mantova ha imposto il proprio gioco, lasciando pochissimo spazio alla reazione dei padroni di casa. Il Catanzaro resta così fermo a tre punti dopo sei giornate, con cinque sconfitte e una sola gara conclusa in parità, una situazione che rende inevitabili riflessioni anche sulla guida tecnica.

Gorgone a rischio, Polito: «Ci sono valutazioni se proseguire con lui»

Il passaggio più importante dell’intervento di Polito riguarda proprio il futuro dell’allenatore. Il direttore sportivo ha confermato che la società si prenderà del tempo per analizzare la situazione, senza escludere un possibile cambio in panchina. «La sconfitta, ripeto, ma non ci piace ragionare d’impeto. Una cosa è certa: ci sono delle valutazioni se proseguire con Gorgone. Sicuramente è una persona straordinaria, gode della nostra fiducia, ma ci prendiamo la serata per riflettere».

Una dichiarazione che lascia aperto ogni scenario. Da una parte il dirigente ha ribadito la stima nei confronti del tecnico romano, dall’altra ha ammesso esplicitamente che la sua permanenza sulla panchina giallorossa sarà oggetto di un confronto interno. Non si tratta dunque di una decisione già presa, ma di una valutazione che potrebbe diventare determinante per il prosieguo della stagione.

«Gorgone non è stato fortunato, ma oggi è stata una bruttissima sconfitta»

Polito ha comunque voluto riconoscere alcune attenuanti all’allenatore, ricordando come in altre partite il Catanzaro avrebbe potuto raccogliere risultati migliori rispetto a quelli effettivamente ottenuti. «Bisogna riconoscere che anche lui non è stato fortunato, in qualche partita meritavamo qualcosa in più che non è arrivato, ma quella di oggi è stata davvero una bruttissima sconfitta sotto tutti gli aspetti».

Il direttore sportivo ha quindi ribadito la necessità di affrontare la situazione con lucidità, evitando decisioni dettate esclusivamente dall’amarezza del momento. «Ripeto, questa serata servirà per confrontarci ed arrivare con la serenità di tutti alla giusta decisione per il bene del Catanzaro».

Il messaggio della società appare dunque chiaro: la fiducia personale nei confronti di Gorgone resta, ma la prestazione contro il Mantova impone un’analisi approfondita. Le tre settimane di sosta non hanno prodotto la reazione attesa e il Catanzaro si ritrova nelle ultime posizioni della classifica, con appena tre punti conquistati nelle prime sei giornate.

Il futuro di Gorgone resta quindi in bilico. La dirigenza giallorossa si confronterà per stabilire se proseguire con l’attuale allenatore oppure intervenire con un cambio di guida tecnica. La sconfitta contro il Mantova potrebbe rappresentare uno spartiacque della stagione, ma la decisione definitiva spetterà alla società dopo le valutazioni annunciate da Polito.