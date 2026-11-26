La Lega B ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo, Emilio Battaglia, relative alla 13ª giornata del campionato di Serie BKT, disputata il 24 e 25 novembre 2026.

Sono quattro i calciatori fermati per un turno, tutti già diffidati. Provvedimenti disciplinari anche nei confronti di allenatori e dirigenti, mentre il Benevento dovrà pagare un’ammenda di 5.000 euro. Nessuna sanzione per il Palermo.

CALCIATORI SQUALIFICATI





Squalifica per una giornata effettiva di gara:

Nicolò Brighenti (L.R. Vicenza): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (quinta sanzione).

Pietro Fusi (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione).

Liam Henderson (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione).

Simone Trimboli (Mantova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione).

CALCIATORI ENTRATI IN DIFFIDA

Fabio Andrea Ruggeri (Carrarese).

Andrea Franzoni (Virtus Entella).

ALLENATORI SQUALIFICATI

Squalifica per tre giornate effettive di gara e ammenda di 2.000 euro

Amedeo Petrazzuolo (Juve Stabia): per avere, all’11° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, rivolto espressioni ingiuriose al direttore di gara; infrazione rilevata dal quarto ufficiale. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione reiterava tale comportamento, abbandonando il recinto di gioco solo grazie all’intervento di un dirigente della propria società.

Squalifica per una giornata effettiva di gara

Emanuele Suagher (Südtirol): per avere, a fine primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria che generava un breve momento di tensione tra i tesserati delle due società.

Ammonizione, invece, per Cristian Bucchi (Arezzo), giunto alla terza sanzione.

DIRIGENTI SQUALIFICATI

Squalifica per una giornata effettiva di gara

Mattia Stante (Sampdoria): per avere, al 30° del primo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal quarto ufficiale.

AMMENDE ALLE SOCIETÀ

Benevento – 5.000 euro: a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell’inizio del primo tempo; recidiva.

PALERMO, NESSUN PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO

Il Giudice Sportivo ha inoltre rilevato che, nel corso della tredicesima giornata, i sostenitori di Ascoli, Benevento, Carrarese, Cesena, Empoli, Hellas Verona, Juve Stabia, L.R. Vicenza e Palermo hanno introdotto negli impianti sportivi e utilizzato esclusivamente nei propri settori materiale pirotecnico di vario genere, tra cui petardi, fumogeni e bengala.

Considerata la sussistenza delle circostanze previste dall’articolo 29, comma 1, lettere a), b) ed e) del Codice di Giustizia Sportiva, il Giudice Sportivo ha deliberato di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle società interessate in relazione al comportamento dei propri sostenitori.

Nessuna multa, dunque, per il club rosanero dopo la vittoria per 4-1 contro il Südtirol.