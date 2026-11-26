Il Palermo continua a guadagnare terreno sulle inseguitrici, mentre alle sue spalle la lotta per le posizioni di vertice resta apertissima. È questo uno dei temi principali dell’analisi di Tullio Calzone, esperto del campionato di Serie B per il Corriere dello Sport, che esamina gli equilibri emersi nell’ultimo turno infrasettimanale, caratterizzato dal maltempo e da risultati importanti sia in zona promozione sia nella parte centrale della classifica.

Come evidenzia Tullio Calzone sulle colonne del Corriere dello Sport, il campionato cadetto continua a confermare un equilibrio diffuso, nonostante il Palermo stia progressivamente aumentando il proprio vantaggio. A Pisa, la sfida contro il Modena è stata fortemente condizionata dalla pioggia battente e persino da un blackout, senza però perdere intensità agonistica.

Il confronto dell’Arena Garibaldi si è concluso con un pareggio che, secondo l’analisi, rispecchia sostanzialmente quanto visto sul terreno di gioco. Un errore difensivo del turco Vural ha favorito il pareggio modenese, mentre la rete annullata a Montevago ha fatto tremare i padroni di casa. Il Modena è comunque riuscito a respingere l’assalto del Pisa, conservando il secondo posto ma perdendo ulteriore terreno rispetto al Palermo.





Per Tullio Calzone, il punto conquistato dal Modena assume comunque un significato importante, considerando le difficoltà della trasferta e le condizioni atmosferiche. Muovere la classifica in una gara così complicata rappresenta un risultato da non sottovalutare, soprattutto in un torneo nel quale ogni giornata può modificare gli equilibri.

Alle spalle dei modenesi avanza con decisione l’Avellino di Alessandro Nesta. Gli irpini hanno conquistato la terza vittoria nelle ultime quattro partite, superando allo Zini la squadra guidata dall’ex Fabio Pecchia e salendo al terzo posto. Un rendimento che conferma il momento particolarmente positivo della formazione campana.

Torna al successo anche il Mantova di Francesco Modesto, aggravando la situazione dell’Arezzo. La formazione allenata da Cristian Bucchi attraversa una fase delicata e la posizione del tecnico viene ora messa in discussione.

Tra le protagoniste del turno figura anche la Sampdoria. I blucerchiati hanno espugnato l’Euganeo grazie a una splendida doppietta di Mezzotero, giovane talento emergente che ha permesso alla squadra di Luca D’Angelo di conquistare la quarta vittoria consecutiva. Un successo che avvicina ulteriormente i doriani alla zona playoff, premiando il lavoro e il coraggio mostrati nelle ultime settimane.

Nella parte conclusiva della sua analisi sul Corriere dello Sport, Tullio Calzone si sofferma anche sulle situazioni di Empoli e Vicenza, due società che hanno deciso di cambiare guida tecnica. I toscani sono stati affidati a Tonelli, mentre i veneti hanno scelto Dionigi per provare a invertire la rotta.

L’esperto del campionato cadetto sottolinea tuttavia come attribuire esclusivamente agli allenatori le responsabilità dei risultati negativi rappresenti spesso una soluzione troppo semplice. In una Serie B lunga e complessa, le valutazioni definitive potranno essere formulate soltanto al termine della stagione.

Per il Palermo, intanto, il turno infrasettimanale consegna un altro segnale favorevole: il Modena resta secondo, l’Avellino continua a crescere, ma i rosanero riescono ad aumentare ulteriormente il margine sulle dirette concorrenti.