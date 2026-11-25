Serie B, risultati e classifica: Modena e Pisa non si fanno male. Il Mantova aggancia il terzo posto, vince anche la Sampdoria
Si conclude il turno infrasettimanale della 13ª giornata del campionato di Serie BKT 2026/27. Nelle tre gare in programma questa sera spicca il pareggio tra Pisa e Modena, un risultato favorevole al Palermo, che mantiene sei punti di vantaggio sui canarini.
Vittoria netta per il Mantova, che supera l’Arezzo per 3-0. A sbloccare la gara è Spinacce all’11’, mentre nella ripresa arrivano il raddoppio di Kouda al 67′ e il tris firmato da Bragantini al 76′.
Successo esterno per la Sampdoria, che espugna il campo del Padova per 2-1 grazie alla doppietta di Mezzotero, a segno al 19′ e all’84’. Inutile per i biancoscudati il momentaneo pareggio di Giunti al 29′.
Termina invece 1-1 la sfida tra Pisa e Modena. Dopo un primo tempo a reti bianche, Marras porta avanti i nerazzurri al 47′, mentre al 64′ Bianco ristabilisce la parità.
Sorride il Palermo, che resta saldamente in vetta alla classifica con 30 punti, a +6 sul Modena. Il Mantova aggancia l’Avellino al terzo posto a quota 22 punti, a otto lunghezze dalla formazione di Filippo Inzaghi. Il Pisa sale invece a quota 20, alle spalle di Cesena e Ascoli.
SERIE B – I RISULTATI
Mantova-Arezzo 3-0 (11′ Spinacce, 67′ Kouda, 76′ Bragantini)
Padova-Sampdoria 1-2 (19′ Mezzotero, 29′ Giunti, 84′ Mezzotero)
Pisa-Modena 1-1 (47′ Marras, 64′ Bianco)
SERIE B – LA CLASSIFICA AGGIORNATA
|Pos.
|Squadra
|Punti
|1
|Palermo
|30
|2
|Modena
|24
|3
|Avellino
|22
|4
|Mantova
|22
|5
|Cesena
|21
|6
|Ascoli
|21
|7
|Pisa
|20
|8
|Benevento
|19
|9
|Südtirol
|18
|10
|Sampdoria
|17
|11
|Padova
|16
|12
|Verona
|16
|13
|Carrarese
|16
|14
|Cremonese
|15
|15
|Virtus Entella
|13
|16
|Catanzaro
|12
|17
|Juve Stabia
|12
|18
|Arezzo
|12
|19
|L.R. Vicenza
|10
|20
|Empoli
|9