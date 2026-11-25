Si sono conclusi i primi tempi delle tre gare delle ore 20 del turno infrasettimanale di Serie B. Il Mantova conduce contro l’Arezzo, mentre Padova e Sampdoria sono sull’1-1. Ancora a reti inviolate la sfida tra Pisa e Modena.

Il Mantova chiude la prima frazione di gioco in vantaggio per 1-0 contro l’Arezzo. A sbloccare l’incontro è stato Spinaccè, a segno all’11’.

Equilibrio tra Padova e Sampdoria, che rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1-1. I blucerchiati passano in vantaggio al 19′ con Mezzotero, ma i biancoscudati ristabiliscono la parità dieci minuti più tardi grazie alla rete di Giunti.





Nessuna rete, invece, nella sfida tra Pisa e Modena, ferme sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco.

SERIE B – I RISULTATI ALL’INTERVALLO DELLE GARE DELLE ORE 20

Mantova-Arezzo 1-0: 11′ Spinaccè (M).

11′ Spinaccè (M). Padova-Sampdoria 1-1: 19′ Mezzotero (S), 29′ Giunti (P).

19′ Mezzotero (S), 29′ Giunti (P). Pisa-Modena 0-0.