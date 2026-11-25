Salta un’altra panchina in Serie B. L’Empoli ha ufficializzato l’esonero di Matteo Andreoletti, sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra insieme a due componenti del suo staff tecnico.

Si interrompe l’avventura di Matteo Andreoletti sulla panchina dell’Empoli dopo la pesante sconfitta rimediata ieri contro il Benevento. La società toscana ha annunciato nella giornata di mercoledì 25 novembre la decisione di sollevare il tecnico dall’incarico.

Contestualmente, il club azzurro ha comunicato la fine del rapporto professionale con Andrea Malgrati e Andrea Molteni, componenti dello staff tecnico dell’allenatore. Nel comunicato non viene ancora annunciato il nome del successore di Andreoletti.





Di seguito il comunicato ufficiale dell’Empoli:

«Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Matteo Andreoletti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra e i componenti dello staff tecnico Andrea Malgrati e Andrea Molteni dai rispettivi incarichi.

A mister Andreoletti e ai suoi collaboratori vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e l’impegno profuso. Empoli Football Club augura loro le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere, umane e professionali».