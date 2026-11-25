Prosegue la collaborazione tra Palermo e Manchester City sul fronte delle iniziative sociali. James Coulbeck e Laura Woodcock, tecnici di City in the Community (CITC), sono arrivati nel capoluogo siciliano per un progetto di formazione rivolto agli aspiranti allenatori.

L’iniziativa, raccontata attraverso il sito ufficiale del Manchester City, ha coinvolto 25 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni presso il nuovo campo Healthy Goals di Piazza Magione.

I partecipanti, selezionati dal Palermo FC, da Palermo in the Community e dalle associazioni locali, hanno preso parte a tre giornate di formazione per acquisire le competenze necessarie a organizzare future attività dedicate ai bambini del quartiere.





Il programma ha alternato esercitazioni sul campo e incontri dedicati alla comunicazione, al lavoro di squadra, alla leadership, all’inclusione e alla gestione dei conflitti.

James Coulbeck, responsabile dei programmi internazionali di City in the Community, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, annunciando anche il completamento di un secondo campo nel mese di gennaio.

«È stato fantastico svolgere a Palermo la nostra prima formazione stagionale per i giovani leader», ha dichiarato Coulbeck, sottolineando inoltre il valore del lavoro svolto dalle associazioni locali e l’importanza di creare un senso di appartenenza attraverso il calcio.

Anche Andrea Albergoni, Marketing Specialist del Palermo, ha evidenziato i risultati della collaborazione, soffermandosi sulla crescente autonomia dei partecipanti e sul loro ruolo all’interno della comunità.

«Questo è il vero impatto del programma», ha concluso Albergoni, evidenziando come la formazione possa aiutare i giovani a diventare modelli positivi per gli altri, sviluppando competenze utili dentro e fuori dal campo.

Un progetto che conferma l’impegno del Palermo e del Manchester City nel promuovere il benessere fisico e mentale attraverso il calcio.