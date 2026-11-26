Il Mantova torna a sorridere dopo la vittoria conquistata ieri sera contro l’Arezzo nel turno infrasettimanale di Serie B. Al termine dell’incontro, il tecnico Francesco Modesto ha espresso soddisfazione per la prestazione dei suoi giocatori, rispondendo anche alle critiche ricevute nelle ultime settimane e chiamando in causa il Palermo.

L’allenatore ha sottolineato il valore della reazione mostrata dalla squadra dopo aver incassato quattro reti nella precedente giornata, evidenziando il coraggio e la personalità dei biancorossi.

Sulle critiche e il riferimento al Palermo: «Siamo il Mantova, non siamo il Palermo. Ci vuole equilibrio». Modesto ha invitato l’ambiente a considerare il valore delle avversarie e ad avere maggiore fiducia nel percorso di crescita della squadra, ribadendo come il gruppo abbia bisogno del sostegno e dell’entusiasmo dei propri tifosi.





Sul pubblico: il tecnico ha ringraziato i sostenitori presenti allo stadio nonostante il freddo e le condizioni meteorologiche, evidenziando anche le difficoltà legate all’orario delle partite: «Giocare alle otto di sera ci penalizza anche sotto questo aspetto».

Sui singoli: Modesto ha elogiato la prestazione di Bragantini, sottolineandone il contributo anche in fase difensiva, e si è soffermato sulle prospettive di crescita di Spinaccè, attaccante classe 2006. L’allenatore ha ribadito l’importanza di concedere continuità ai giovani per favorirne la maturazione.