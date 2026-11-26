Il Palermo si gode il primato in classifica e un attacco che continua a viaggiare a ritmi impressionanti. Dennis Johnsen e Alessandro Vavassori sono i grandi protagonisti del momento positivo dei rosanero, trascinati dai gol e dalle giocate dei due attaccanti. Come sottolinea Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, anche il giovane talento cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta sta attraversando un periodo straordinario, con sei reti nelle ultime sei partite.

La prolificità del reparto offensivo ha contribuito a regalare a Filippo Inzaghi la migliore partenza della storia del Palermo in Serie B. Con 30 punti conquistati nelle prime 13 giornate, i rosanero hanno superato il precedente primato di 27 punti risalente alla stagione 1955/56, come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport.

Archiviato il successo contro il Südtirol e dopo la giornata di riposo concessa ieri, il Palermo tornerà oggi ad allenarsi per preparare il prossimo impegno di campionato contro il Benevento. Il calendario ravvicinato costringerà Inzaghi a gestire attentamente le energie dei propri calciatori.





Sul fronte degli indisponibili, secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, non sono previsti particolari recuperi. Il tecnico rosanero dovrà dunque chiedere gli straordinari al gruppo già impiegato contro il Südtirol. L’unico giocatore che potrebbe tornare nell’elenco dei convocati è Antonio Palumbo.

Una risorsa importante per Inzaghi è rappresentata invece da Gabriel Strefezza. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’esterno offensivo, pur non avendo ancora molti minuti nelle gambe, costituisce una preziosa alternativa sulle corsie laterali, soprattutto alla luce degli impegni ravvicinati.