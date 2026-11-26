Antonio Floro Flores ritrova abbondanza nel reparto offensivo in vista della trasferta contro il Palermo. Il ritorno al gol di Marco Tumminello nel 5-0 rifilato all’Empoli rappresenta una delle notizie più positive per il Benevento, chiamato sabato sera ad affrontare la capolista al Renzo Barbera. Come sottolinea Il Mattino, l’attaccante originario di Erice si candida a una maglia da titolare contro i rosanero.

Tumminello non partiva dal primo minuto dalla trasferta di Ascoli dello scorso 5 settembre, quando era rimasto in campo soltanto per 45 minuti. Dopo un breve spezzone contro l’Hellas Verona, il centravanti era rimasto inutilizzato per sei partite consecutive contro Carrarese, Cesena, Vicenza, Arezzo, Catanzaro e Cremonese.

«Un caso senza senso», aveva dichiarato Floro Flores prima del derby contro l’Avellino, spiegando come lo scarso minutaggio dell’attaccante fosse legato al rendimento durante gli allenamenti. Proprio contro gli irpini, tuttavia, Tumminello era tornato in campo, subentrando a Salvemini nel quarto d’ora conclusivo.





Tumminello ritrova il gol e la fiducia

Come evidenzia Il Mattino, dopo un altro spezzone di gara a Genova, Tumminello ha sfruttato al meglio l’opportunità concessagli contro l’Empoli. Oltre alla rete, realizzata approfittando di un’incomprensione tra Indragoli e Seghetti, l’attaccante ha offerto una prestazione convincente nel ruolo di centravanti.

Nella passata stagione aveva contribuito alle fortune del Benevento con 11 gol e quattro assist, agendo prevalentemente da trequartista. Anche allora, dopo un periodo complicato dal punto di vista fisico, era riuscito a sbloccarsi nel mese di novembre contro il Foggia.

«Spero sia, come un anno fa, un nuovo inizio», ha dichiarato Tumminello dopo la rete contro l’Empoli.

L’inizio dell’attuale stagione è stato condizionato da una squalifica di due mesi e da una preparazione atletica non ottimale. Il gol di martedì ha interrotto un digiuno che durava dallo scorso 15 marzo, mentre in Serie B l’ultima marcatura risaliva addirittura al 15 febbraio 2022, quando vestiva la maglia della Reggina.

Particolare anche l’esultanza con il pallone sotto la maglia, il gesto del ciuccio e il cuore, dedicati alla moglie in attesa di un bambino.

Verso Palermo: Tumminello favorito su Salvemini

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Tumminello sarebbe leggermente favorito su Salvemini per una maglia da titolare nella sfida del Barbera. Quest’ultimo, pur avendo confezionato l’assist per il quinto gol contro l’Empoli, non segna da quattro giornate.

Per Tumminello quella di sabato sarebbe la seconda apparizione in carriera nello stadio di viale del Fante. Il precedente risale al 2 marzo 2019, quando con la maglia del Lecce rimediò una sconfitta per 2-1 contro il Palermo.

Benevento e Palermo, undici marcatori diversi

Il ritorno al gol dell’attaccante siciliano ha arricchito anche un’interessante statistica dei sanniti. Come sottolinea Il Mattino, Tumminello è diventato l’undicesimo marcatore diverso del Benevento in questo campionato, aggiungendosi a Siatounis, Salvemini, Okereke, Cherubini, Prisco, Lamesta, Mignani, Kouan, Sernicola e Pierozzi.

Un dato che testimonia la capacità di Floro Flores di coinvolgere nella manovra offensiva anche centrocampisti e difensori, compensando l’assenza di un centravanti in doppia cifra.

Anche Palermo, Pisa e Südtirol vantano undici marcatori differenti, mentre soltanto il Catanzaro ha fatto meglio, mandando a segno dodici calciatori.