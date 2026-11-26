Il Palermo è tornato a correre. Il 4-1 inflitto al Südtirol ha cancellato le scorie della sconfitta di Catanzaro, restituendo ai rosanero certezze, entusiasmo e la consapevolezza della propria forza. Come sottolinea Massimo Norrito sulle colonne di Repubblica Palermo, il passo falso del Ceravolo sembra essere stato soltanto una breve sosta lungo il percorso verso la Serie A.

La squadra di Filippo Inzaghi ha dominato per larghi tratti dell’incontro, imponendo il proprio gioco e indirizzando la partita già nei minuti iniziali. Un approccio che aveva caratterizzato le prime giornate di campionato e che sembrava essere venuto meno nelle ultime uscite.

Il Palermo ritrova gioco e intensità





Pressing, qualità tecnica, manovra corale e tre gol nei primi 45 minuti. Il successo contro gli altoatesini ha riportato alla luce le caratteristiche migliori della formazione rosanero. Come evidenzia Massimo Norrito su Repubblica Palermo, particolarmente significativa è stata la rete del raddoppio firmata da Pohjanpalo, arrivata al termine di una splendida azione collettiva caratterizzata da una serie di scambi di prima intenzione.

Il ritorno al gol del centravanti finlandese rappresenta un’ulteriore nota positiva, ma è soprattutto la qualità della manovra a rendere convincente la prestazione del Palermo.

Segre, Hernani, Augello e Ranocchia hanno partecipato attivamente alla costruzione del gioco, mentre Johnsen e Vavassori hanno confermato la propria straordinaria incisività offensiva.

Collettivo e individualità, la forza dei rosanero

Nell’analisi firmata da Massimo Norrito su Repubblica Palermo emerge la capacità della squadra di Inzaghi di valorizzare contemporaneamente il gioco collettivo e il talento dei singoli. Una combinazione che ha permesso ai rosanero di spegnere le speranze delle inseguitrici, alimentate dalla prima sconfitta stagionale rimediata a Catanzaro.

Il Palermo non è riuscito a mantenere la porta inviolata, ma anche il Südtirol ha dimostrato di possedere qualità importanti. Un elemento che conferisce ulteriore valore al 4-1 maturato al Barbera.

Strefezza ritrovato, adesso il Benevento

Tra le buone notizie della serata figura anche il ritorno in campo di Gabriel Strefezza, una risorsa che potrebbe rivelarsi determinante in una fase della stagione nella quale il Palermo ha l’opportunità di imprimere un’accelerazione decisiva alla propria corsa.

Come conclude Massimo Norrito su Repubblica Palermo, il prossimo appuntamento contro il Benevento assume un significato particolare anche per Filippo Inzaghi, protagonista in passato di una straordinaria impresa sportiva proprio sulla panchina dei sanniti.

Adesso il tecnico punta a ripetersi in rosanero, con un Palermo che ha ritrovato gioco, intensità e convinzione nella corsa verso la Serie A.