Il Palermo di Filippo Inzaghi domina tra le mura amiche e conquista un primato europeo. Diciannove vittorie e un pareggio nelle ultime venti partite di campionato disputate al Renzo Barbera: nessuna formazione attualmente impegnata nei cinque principali campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni può vantare una striscia aperta di imbattibilità interna più lunga, considerando anche playoff e playout. Come sottolinea Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, il fattore campo rappresenta ormai una delle armi più importanti nella corsa dei rosanero verso la promozione.

Il 4-1 rifilato al Südtirol ha confermato la superiorità casalinga della formazione di Inzaghi, capace di conquistare tutti i 18 punti disponibili nelle prime sei gare interne di questo campionato. Un percorso netto che assume anche un valore storico: soltanto nella stagione 1971/72 il Palermo era riuscito a vincere tutte le prime sei partite casalinghe di un torneo di Serie B.

Barbera inespugnabile da oltre un anno





Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il rendimento dei rosanero diventa ancora più impressionante considerando anche gli impegni di Coppa Italia. Dall’ultima sconfitta interna, rimediata contro il Monza nell’ottobre 2025, il Palermo ha collezionato 21 vittorie e un pareggio in 22 incontri ufficiali.

Una continuità costruita anche attraverso il lavoro di Inzaghi, che ha trasmesso alla squadra una mentalità propositiva e la consapevolezza di poter imporre il proprio gioco. Al Barbera i rosanero cercano di prendere subito il controllo delle partite, sfruttando le proprie qualità offensive e il sostegno degli spalti.

Il pubblico rosanero e la forza del Barbera

Nell’analisi firmata da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia viene evidenziato anche il contributo della tifoseria. Il crescente entusiasmo attorno alla squadra ha rafforzato il legame tra il pubblico e i calciatori, trasformando lo stadio di viale del Fante in un ambiente particolarmente difficile per gli avversari.

La sintonia tra Inzaghi, la squadra e la piazza rappresenta un valore aggiunto nella stagione del Palermo, sempre più consapevole delle proprie potenzialità.

Contro il Benevento per allungare il record

Il prossimo appuntamento sarà ancora al Renzo Barbera, dove arriverà il Benevento. Come conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, per il Palermo sarà un’altra occasione per consolidare il primato europeo, centrare la settima vittoria casalinga consecutiva in campionato e proseguire la propria marcia in vetta alla classifica.

La strada verso la promozione è ancora lunga, ma il rendimento interno dei rosanero rappresenta già una delle certezze più importanti della stagione.