Il ritorno del Milan ad Atene riporta alla memoria una delle pagine più importanti della carriera di Filippo Inzaghi. L’attuale allenatore del Palermo è stato intervistato da Andrea Ramazzotti, inviato nella capitale greca per la Gazzetta dello Sport, in occasione della sfida tra Olympiacos e Milan, in programma alle 18.45 e valida per la quinta giornata di Europa League.

Dopo tre sconfitte nelle prime quattro partite, i rossoneri di Ruben Amorim sono chiamati a vincere per continuare a inseguire la qualificazione agli ottavi di finale. Una trasferta dal significato particolare per Inzaghi, che proprio ad Atene, il 23 maggio 2007, realizzò la doppietta contro il Liverpool che consegnò al Milan la settima Champions League della sua storia.

Oggi Superpippo guida il Palermo, capolista del campionato di Serie B, e punta a conquistare la terza promozione nella massima serie della sua carriera da allenatore, dopo quelle ottenute con Benevento e Pisa.





Intervistato da Andrea Ramazzotti per la Gazzetta dello Sport, Inzaghi ha raccontato il suo legame con la capitale greca.

«Assolutamente. Ad Atene ho vissuto una delle notti più importanti della mia carriera, quindi è una città che associo a ricordi speciali e che per questo resterà sempre al mio cuore».

Il tecnico del Palermo ha poi ripercorso tre momenti particolarmente significativi della finale contro il Liverpool, partendo dalle sensazioni del prepartita.

«L’attesa della gara: sapevo quanto fosse importante quella finale e sentivo che poteva essere una serata speciale».

Sul ricordo più intenso durante la partita: «Il momento più forte è stato naturalmente il secondo gol. Un istante dopo ho capito che la coppa era davvero vicina».

Indimenticabili anche le emozioni successive al triplice fischio: «Dopo quella finale non ho dormito per dieci giorni. Mi svegliavo nel cuore della notte pensando che quella vittoria con i miei gol fosse stata un sogno».

Nel corso dell’intervista realizzata da Andrea Ramazzotti per la Gazzetta dello Sport, Inzaghi ha confrontato il successo europeo del 2007 con la conquista del Mondiale del 2006 con la Nazionale italiana.

«Sono due ricordi diversi perché hanno impreziosito entrambi la mia vita calcistica. Il trionfo al Mondiale è il riconoscimento massimo per qualsiasi calciatore. Atene, però, ha avuto un significato particolare anche per la storia del Milan: arrivavamo da una delusione (quella di Istanbul, ndr) che avevo vissuto da fuori, ovvero dalla tribuna (era infortunato, ndr), e finalmente potevo essere in campo per contribuire alla vittoria. Il destino mi ha dato una seconda opportunità ed è andata come tutti sapete… Non farei però una classifica tra le due notti di gloria perché sono traguardi che porto con me in modo diverso».

L’allenatore rosanero ha ricordato anche la recente accoglienza ricevuta dai sostenitori milanisti a San Siro, prima della sfida contro l’Atalanta.

«Tornare a San Siro e sentire quell’affetto è stato davvero molto emozionante per me, soprattutto perché è stata la prima volta per mio figlio Edoardo che adesso ha cinque anni (e indossava la maglia rossonera, ndr)».

Un rapporto con il popolo rossonero rimasto immutato nonostante il trascorrere degli anni.

«Al Milan ho trascorso anni straordinari: il legame con i tifosi è nato dai gol, dalle vittorie, ma anche dall’impegno che ho sempre cercato di mettere. Sapere che tutto questo è rimasto nella storia è un regalo di inestimabile valore».

Infine, sollecitato da Andrea Ramazzotti sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Inzaghi ha rivolto un augurio al Milan in vista della delicata trasferta europea contro l’Olympiacos.

«Auguro di affrontare la partita con personalità e di tornare a casa dopo aver vissuto una bella serata europea. So quanto conti quella maglia e quanto i tifosi si aspettino da una sfida così. Spero che la squadra possa regalare loro una gioia e una vittoria».