Dennis Johnsen e Vavassori fanno volare il Palermo e si confermano tra le coppie offensive più prolifiche del panorama europeo. Il 4-1 rifilato al Südtirol ha esaltato ancora una volta le qualità dei due esterni di Filippo Inzaghi, protagonisti di una stagione dai numeri impressionanti. Come sottolinea Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia, il norvegese e il giovane talento cresciuto nell’Atalanta stanno trascinando i rosanero a suon di gol e assist, consolidando il primato in Serie B.

Johnsen era chiamato a riscattarsi dopo la prestazione deludente di Catanzaro e la risposta è stata immediata: due gol, un assist e un prezioso contributo al lavoro collettivo, premiato dall’ovazione del Barbera al momento della sostituzione. Il norvegese si conferma anche il miglior assistman del campionato cadetto con sei passaggi vincenti. Nella passata stagione, Antonio Palumbo aveva chiuso il torneo con dieci assist, alle spalle del solo Calò, arrivato a quota 15.

Non è stato da meno Vavassori, autore dell’assist per il 2-0 di Pohjanpalo e della rete del 3-0 nel finale del primo tempo. Per il ventenne si tratta del sesto gol nelle ultime sei partite, un rendimento straordinario per un calciatore alla prima vera stagione tra i professionisti.





Johnsen e Vavassori, 17 gol in due

Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Johnsen è salito a quota nove reti in campionato, mentre Vavassori ne ha realizzate otto. I due occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto nella classifica marcatori della Serie B, preceduti soltanto da Shpendi del Cesena, arrivato a quota 12.

A differenza dell’attaccante albanese, riferimento principale del reparto offensivo dei romagnoli, i due rosanero sono inseriti in un sistema di gioco capace di mandare a segno numerosi interpreti. Il Palermo ha infatti realizzato 30 gol in 13 giornate, senza mai rimanere a secco e senza beneficiare di calci di rigore, portando alla rete undici calciatori differenti. Numeri ottenuti nonostante le assenze prolungate di elementi importanti come Palumbo e Strefezza.

Il confronto con Barcellona e Real Madrid

Nell’approfondimento firmato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia spicca soprattutto il confronto internazionale. Johnsen e Vavassori hanno segnato complessivamente 17 reti, con una media di 1,31 gol a partita, raggiungendo numeri paragonabili a quelli di alcune delle migliori coppie offensive europee.

Secondo i dati riportati dal quotidiano, considerando i cinque principali campionati europei e le rispettive seconde divisioni, soltanto due coppie hanno fatto meglio dei rosanero:

Raphinha e Yamal (Barcellona): 25 gol (15+10).

Mbappé e Bellingham (Real Madrid): 18 gol (13+5).

Johnsen e Vavassori (Palermo): 17 gol (9+8).

Malen e Mora (Roma): 17 gol (12+5).

Lankshear e Behalter (Middlesbrough): 17 gol (14+3).

A rendere ancora più significativo il rendimento dei due rosanero è il ruolo ricoperto: né Johnsen né Vavassori sono centravanti. In attesa che Pohjanpalo ritrovi continuità realizzativa, sono soprattutto gli esterni a trascinare il Palermo.

Inzaghi ritrova anche Strefezza

Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il potenziale offensivo del Palermo potrebbe crescere ulteriormente con il recupero di Gabriel Strefezza. L’ex Olympiakos, fiore all’occhiello del mercato estivo, è tornato a disposizione contro il Südtirol dopo essere stato condizionato dagli infortuni. Prima dello stop aveva già realizzato due reti.

Sabato al Barbera arriverà il Benevento e il pubblico rosanero spera di assistere a un altro spettacolo offensivo. Per Inzaghi, però, la priorità resta conquistare altri tre punti e proseguire la marcia verso la promozione.