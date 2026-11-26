Il Benevento non ha neppure il tempo di festeggiare il 5-0 rifilato all’Empoli che deve già concentrarsi sulla difficile trasferta di Palermo. Il calendario impone ritmi serrati e sabato sera la formazione di Antonio Floro Flores sarà impegnata al Renzo Barbera contro la capolista guidata dall’ex Filippo Inzaghi. Come sottolinea Luigi Trusio sulle colonne de Il Mattino, il successo contro i toscani ha restituito entusiasmo e fiducia ai giallorossi dopo un mese senza vittorie.

Il programma verso Palermo

Nella giornata di ieri il Benevento ha svolto una seduta di scarico per i titolari, mentre i subentrati e i calciatori non impiegati contro l’Empoli hanno sostenuto un allenamento ordinario.





Questa mattina la squadra si allenerà al Vigorito, mentre domani è prevista la rifinitura all’antistadio Imbriani. Successivamente, dopo il pranzo, la comitiva giallorossa raggiungerà l’aeroporto di Roma Fiumicino per partire alla volta della Sicilia, dove completerà la preparazione in vista della sfida contro il Palermo.

Floro Flores ritrova certezze

Il successo contro l’Empoli ha riportato il Benevento in zona playoff, permettendo ai sanniti di affrontare la capolista con maggiore serenità e autostima. Come evidenzia Luigi Trusio su Il Mattino, le scelte di Floro Flores hanno prodotto risultati importanti: cinque cambi rispetto alla precedente gara disputata a Marassi, con tre dei nuovi titolari finiti sul tabellino dei marcatori.

Indicazioni positive sono arrivate anche da Romano e Dalle Mura. Il terzino classe 2005 ha convinto per la capacità di accompagnare la manovra e garantire copertura difensiva, mentre l’ex Juve Stabia ha offerto una prestazione solida, partecipando anche alla costruzione dell’azione del raddoppio.

Il Benevento ha inoltre ritrovato la porta inviolata, un risultato che mancava dalla trasferta di Arezzo del 24 ottobre. Determinante il contributo di Vannucchi, protagonista di diversi interventi importanti. Qualche disattenzione difensiva, tuttavia, non è mancata e contro un attacco prolifico come quello del Palermo potrebbe costare caro.

Okereke trascina l’attacco, Tumminello si sblocca

Nell’analisi firmata da Luigi Trusio su Il Mattino emerge soprattutto la crescita del reparto offensivo. Tre delle cinque reti contro l’Empoli sono state realizzate dagli interpreti del tridente, mentre Salvemini, entrato nella ripresa, ha confezionato l’assist per il definitivo 5-0.

Particolarmente convincente la prestazione di Okereke, determinante in tre delle cinque marcature. Il nigeriano, qualora riuscisse a trovare continuità, potrebbe rappresentare una delle principali risorse offensive a disposizione di Floro Flores.

Tumminello ha invece ritrovato il gol in Serie B dopo quasi cinque anni, mentre Cherubini, schierato sulla corsia destra, ha mostrato maggiore imprevedibilità rispetto alle precedenti apparizioni sulla fascia opposta.

Le novità a centrocampo

Come evidenzia Luigi Trusio su Il Mattino, ulteriori segnali incoraggianti sono arrivati dal centrocampo. Il ritorno di Prisco ha consentito al Benevento di ritrovare un regista naturale, permettendo a Maita di agire da mezzala con maggiore libertà negli inserimenti. Indicazioni positive anche da Tony, autore del secondo gol stagionale.

Il Benevento si presenterà dunque al Barbera con rinnovata fiducia e la consapevolezza di avere poco da perdere contro la capolista. Per i giallorossi, la sfida contro il Palermo rappresenterà un banco di prova importante per verificare i progressi mostrati contro l’Empoli.