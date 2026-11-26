Palermo-Benevento, il dato della prevendita del settore ospiti: attesi oltre 30mila spettatori al Barbera
Cresce l’attesa per Palermo-Benevento, sfida in programma sabato 28 novembre alle ore 19.30 allo stadio Renzo Barbera. In un impianto che si preannuncia gremito, non mancherà il sostegno dei tifosi giallorossi alla formazione di Antonio Floro Flores.
La prevendita per il settore ospiti, scattata martedì pomeriggio, ha fatto registrare finora poco meno di 80 biglietti venduti. Un dato destinato a essere aggiornato nelle prossime ore, considerando che i sostenitori sanniti avranno tempo fino alle ore 19 di venerdì 27 novembre per acquistare i tagliandi.
Sono ancora oltre 1.300 i biglietti disponibili nei settori A21 e O21, riservati alla tifoseria del Benevento. I tagliandi possono essere acquistati online attraverso il circuito Vivaticket oppure presso i punti vendita autorizzati presenti sul territorio nazionale.
Sul fronte rosanero, invece, si preannuncia un’altra grande cornice di pubblico. Sono attesi oltre 30mila spettatori al Renzo Barbera, pronti a sostenere la squadra di Filippo Inzaghi nella corsa verso la Serie A.
Dopo il convincente successo contro il Südtirol, il Palermo potrà dunque contare ancora una volta sulla spinta della propria gente per provare a conquistare altri tre punti e consolidare il primato in classifica.