Giorgio Perinetti e l’Athletic Palermo sarebbero vicini alla separazione. Il direttore generale del club nerorosa potrebbe lasciare il proprio incarico nei prossimi giorni per motivi personali. Una novità importante per la società palermitana, che rischia di perdere anche Ignacio Lores Varela, protagonista del progetto sportivo costruito nelle ultime stagioni.

A riportare l’indiscrezione è Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb, secondo cui il dirigente romano sarebbe ormai orientato a concludere la propria esperienza con l’Athletic Palermo.





Perinetti, addio sempre più vicino

Secondo quanto riferito da Alessio Alaimo su TMW, la separazione tra Perinetti e l’Athletic Palermo potrebbe concretizzarsi nel giro di pochi giorni.

Alla base della decisione ci sarebbero motivazioni di carattere personale. Non si tratta, dunque, di un addio già ufficializzato, ma di uno scenario che appare sempre più concreto.

La possibile partenza del direttore generale rappresenterebbe un cambiamento significativo per l’organizzazione societaria, considerando il contributo fornito dal dirigente alla crescita sportiva del club.

Anche Lores Varela potrebbe lasciare l’Athletic Palermo

La novità non riguarderebbe soltanto Perinetti.

Come evidenziato da Alessio Alaimo nell’articolo pubblicato su TuttoMercatoWeb, anche Ignacio Lores Varela sarebbe destinato a salutare la formazione nerorosa.

L’ex calciatore del Palermo aveva inizialmente concluso la propria carriera agonistica, prima di tornare in campo circa un anno e mezzo fa proprio su impulso di Perinetti.

Da quel momento era diventato un punto di riferimento per l’Athletic Palermo, sia sul terreno di gioco sia all’interno dello spogliatoio.

Il suo eventuale addio, insieme a quello del direttore generale, segnerebbe quindi la conclusione di una fase importante del progetto.

Dal quarto posto alla valorizzazione dei giovani

L’esperienza di Perinetti all’Athletic Palermo è stata accompagnata da risultati significativi.

Nella passata stagione, la squadra ha occupato a lungo le prime posizioni della classifica di Serie D, chiudendo il campionato al quarto posto nonostante risorse economiche contenute.

Un percorso nel quale il dirigente ha contribuito anche alla valorizzazione di alcuni calciatori.

Tra questi Gabriel Zaic, trasferitosi al Bellinzona, dove si è messo in evidenza con gol e prestazioni positive, e Zalazar, approdato al Renate.

Due operazioni che testimoniano il lavoro svolto nella costruzione e nello sviluppo della rosa.

Athletic Palermo, possibile svolta dirigenziale

Attualmente l’Athletic Palermo occupa una posizione tranquilla nella classifica del girone I di Serie D.

L’eventuale uscita di Perinetti e Lores Varela aprirebbe però una nuova fase per la società, chiamata a valutare come riorganizzare la propria struttura.

Secondo l’indiscrezione firmata da Alessio Alaimo per TMW, per entrambi si starebbe avvicinando il momento dei saluti. Si attendono eventuali comunicazioni ufficiali da parte del club.