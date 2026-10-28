Giornale di Sicilia: “Athletic Palermo, bufera sugli stipendi. Cottone smentisce lo sciopero: «La squadra non ha disertato l’allenamento»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
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Tensione in casa Athletic Club Palermo dopo le indiscrezioni relative a presunti ritardi nel pagamento degli stipendi e dei premi estivi. Come racconta il Giornale di Sicilia, nella giornata di ieri sarebbe saltata la seduta di allenamento prevista al Velodromo, alimentando interrogativi sui rapporti tra la società nerorosa e i calciatori. Il presidente Antonio Cottone, però, respinge categoricamente l’ipotesi di uno sciopero e chiarisce quanto accaduto.

Secondo la ricostruzione del Giornale di Sicilia, al Velodromo si sarebbe presentata una delegazione composta da alcuni dei giocatori più esperti: il capitano Antonio Mazzotta, Crivello, Micoli, Matera e Grillo. L’obiettivo sarebbe stato quello di confrontarsi con la dirigenza sulla situazione economica, con particolare riferimento alla mensilità di settembre e ad alcuni presunti premi estivi ancora da corrispondere.


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Cottone smentisce la protesta e fornisce una versione differente dei fatti. «La squadra non ha disertato l’allenamento», precisa il presidente, spiegando che la giornata prevedeva una riunione e un’attività fisica leggera dopo il lavoro svolto lunedì in piscina.

«I ragazzi lunedì sono andati in piscina e oggi era prevista una riunione, accompagnata da un piccolo defaticamento. Siccome hanno continuato a parlare, si è andati oltre l’orario previsto. Alle 15, come ogni martedì, al Velodromo entra il ciclismo e quindi non si poteva proseguire sul campo. In quella riunione si è parlato anche degli stipendi, ma da questo a dire che la squadra non si sta allenando ce ne passa».

Il presidente ammette che lo stipendio di settembre non è stato ancora versato, ma sottolinea come il ritardo sia limitato a pochi giorni. Interpellato sulle garanzie economiche, Cottone ribadisce: «Le garanzie sono nei contratti dei giocatori, che prevedono anche le liberatorie trimestrali». Sui presunti premi estivi non pagati aggiunge: «A me non risulta. Se qualcuno sostiene il contrario, venga in società e lo dica chiaramente».

Alle parole del presidente si aggiungono quelle del capitano Antonio Mazzotta, che attraverso il Giornale di Sicilia invita a mantenere alta la concentrazione in vista del prossimo impegno di campionato.

«La squadra ha solo in testa la trasferta di Lamezia e farà di tutto per fare una grande partita. I problemi, se ci sono, dovremo risolverli all’interno dello spogliatoio. Posso solo dire che in questi anni la società non ci ha fatto mai mancare nulla».

A intervenire è anche il direttore generale Giorgio Perinetti, che sposta l’attenzione sul progetto sportivo e sulla volontà del club di continuare a investire per rafforzare la rosa.

«Vogliamo crescere, non tornare indietro. Anche l’inserimento di nuovi calciatori va in questa direzione: Sanchez è un giocatore che abbiamo cercato e voluto fortemente. Lo avevamo perso a giugno, ma il suo arrivo rappresenta un’ulteriore conferma della volontà di proseguire nel nostro percorso».

Il quadro delineato dal Giornale di Sicilia evidenzia dunque due ricostruzioni differenti: da una parte le indiscrezioni su un possibile malcontento legato ai pagamenti, dall’altra la posizione ufficiale della società, che esclude qualsiasi sciopero e conferma la volontà di proseguire regolarmente l’attività.

Per l’Athletic Palermo l’obiettivo immediato resta la trasferta di Lamezia, mentre la società punta a chiudere rapidamente la questione economica e a riportare l’attenzione esclusivamente sul campo.

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