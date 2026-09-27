Athletic Club Palermo, Bova: «Siamo una squadra forte, dobbiamo credere in noi stessi»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
bova

Non solo Domenico Marino. Al termine del successo per 3-0 contro il Milazzo, anche Bova ha commentato la prestazione dell’Athletic Club Palermo. Il calciatore, autore del gol del 2-0, ha parlato della sua soddisfazione personale e della reazione della squadra dopo la sconfitta di Vibo.

«Sicuramente ci tenevo tantissimo anche a livello personale, perché per me sono stati mesi difficili, ma volevo tornare al meglio e mi ritrovo qui. Quindi a dare sempre il massimo, sto benissimo».


Il gol ha avuto un peso importante anche sul morale della squadra: «A livello di squadra ci serviva molto per l’autostima, siamo una squadra forte, dobbiamo credere in noi stessi. Sono sicuro che faremo bene perché siamo una squadra molto forte».

Bova ha poi analizzato l’andamento della partita e la capacità del gruppo di lasciarsi alle spalle la sconfitta precedente: «Sicuramente abbiamo staccato un po’ la spina sul secondo tempo, abbiamo fatto un buon primo tempo. È stato peccato a Vibo, ma abbiamo subito staccato da quella sconfitta e siamo ripartiti in settimana per arrivare a questa partita a mille, da portare i tre punti a casa. Ce l’abbiamo fatta e ora pensiamo alla prossima».

Infine, il calciatore ha sottolineato l’importanza del possesso palla e del rigore che ha permesso all’Athletic Club Palermo di sbloccare la gara: «Siamo riusciti ad avere spesso la palla, questo secondo me è una cosa importantissima. Siamo riusciti a gestirla, abbiamo avuto anche delle occasioni in cui non riuscivamo a sbloccarla, però poi abbiamo trovato questo rigore e direi che ci siamo sbloccati alla grande».

«Poi ci siamo un pochino liberati dall’ansia e siamo riusciti a chiuderla alla grande».

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