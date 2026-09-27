Corriere dello Sport: “Palermo, verso Empoli con Perin ed Hernani. Vavassori ha ancora il piede caldo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (57) vavassori inzaghi

Il Palermo prosegue la preparazione a Torretta in vista della trasferta di Empoli. Come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, dopo la ripresa degli allenamenti di giovedì i rosanero hanno sostenuto ieri una seduta mattutina.

Giovedì la squadra aveva anche incontrato l’arbitro Rosario Abisso, con il quale sono state analizzate le novità regolamentari introdotte per questa stagione. Sul fronte dell’infermeria, arrivano intanto indicazioni positive. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, salvo sorprese contro l’Empoli dovrebbero tornare a disposizione Perin ed Hernani.


Entrambi sono rimasti fuori recentemente a causa di un sovraccarico muscolare e dovrebbero rientrare tra gli effettivi nei prossimi giorni, offrendo così a Inzaghi due ulteriori soluzioni in vista della prossima gara di campionato.

A Torretta continua inoltre il momento positivo di Vavassori. Dopo la doppietta decisiva realizzata contro il Padova, il giovane rosanero ha confermato di avere ancora il piede «caldo». Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport sottolinea come Vavassori si sia messo in evidenza anche nel corso di alcune partitelle nove contro nove disputate durante l’allenamento.

Assente invece Pohjanpalo, impegnato con la nazionale finlandese. L’attaccante è andato a segno nella sfida di Nations League vinta dalla Finlandia contro San Marino. Il Palermo, evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, continua dunque il proprio lavoro a Torretta aspettando di riabbracciare tutti i suoi effettivi in vista della trasferta di Empoli.

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