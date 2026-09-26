Miccoli Legends Game, Inzaghi: «Il nostro sogno è fargli vedere un bel Palermo tornando dove meritiamo di stare»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (12) inzaghi

Filippo Inzaghi protagonista al Renzo Barbera in occasione di The Last Match – Miccoli Legends Game, la serata dedicata a Fabrizio Miccoli. Il tecnico del Palermo è intervenuto nel corso dell’evento, esprimendo tutta la propria soddisfazione per aver preso parte alla festa e lanciando anche un messaggio sul futuro della squadra rosanero.

«Sono molto onorato di essere qui in questa bellissima serata. Sono contento di aver rivisto tanti amici in questa serata di sport», ha dichiarato Inzaghi.


Il tecnico rosanero ha poi rivolto un pensiero a Miccoli, legandolo al grande obiettivo del Palermo:

«Il nostro sogno è di fare vedere a Fabrizio un bel Palermo, tornando dove meritiamo di stare».

Parole che uniscono la serata dedicata all’ex capitano rosanero alle ambizioni del Palermo guidato da Inzaghi.

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