Nations League, Pohjanpalo subito a segno: l’attaccante del Palermo sblocca San Marino-Finlandia – VIDEO

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
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Joel Pohjanpalo lascia subito il segno con la Finlandia. L’attaccante del Palermo è andato a segno nella sfida contro San Marino, valida per la prima giornata del Gruppo 1 della Lega C di Nations League. La gara si disputa al San Marino Stadium di Serravalle.

Il centravanti rosanero ha sbloccato il risultato dopo appena 5 minuti, portando avanti la Finlandia. Al 14′ è poi arrivato il raddoppio firmato da Adrian Svanbäck, per lo 0-2 mostrato nel corso della prima frazione.


Pohjanpalo era stato schierato al centro dell’attacco finlandese per l’esordio nella nuova Nations League.

Una buona notizia anche per il Palermo e per Filippo Inzaghi: il numero 20 rosanero ritrova il gol durante gli impegni con la propria Nazionale.

IL VIDEO DEL GOL DI POHJANPALO

 

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