Nations League, Pohjanpalo subito a segno: l’attaccante del Palermo sblocca San Marino-Finlandia – VIDEO
Joel Pohjanpalo lascia subito il segno con la Finlandia. L’attaccante del Palermo è andato a segno nella sfida contro San Marino, valida per la prima giornata del Gruppo 1 della Lega C di Nations League. La gara si disputa al San Marino Stadium di Serravalle.
Il centravanti rosanero ha sbloccato il risultato dopo appena 5 minuti, portando avanti la Finlandia. Al 14′ è poi arrivato il raddoppio firmato da Adrian Svanbäck, per lo 0-2 mostrato nel corso della prima frazione.
Pohjanpalo era stato schierato al centro dell’attacco finlandese per l’esordio nella nuova Nations League.
Una buona notizia anche per il Palermo e per Filippo Inzaghi: il numero 20 rosanero ritrova il gol durante gli impegni con la propria Nazionale.
IL VIDEO DEL GOL DI POHJANPALO
🚨🌍 | GOAL: JOEL POHJANPALO OPENS THE SCORING FOR FINLAND!
🇸🇲 San Marino 0-1 Finland 🇫🇮 pic.twitter.com/f49bddsSI0
— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) September 26, 2026