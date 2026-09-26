Athletic Palermo, Ferazzoli chiama il riscatto: «Col Milazzo sarà una partita da combattimento»

L’Athletic Club Palermo vuole rialzarsi immediatamente. Domenica alle ore 15 i nerorosa ospiteranno il Milazzo al Velodromo Paolo Borsellino nella gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie D.

La squadra allenata da Giuseppe Ferazzoli arriva all’appuntamento con l’obiettivo di cancellare la sconfitta di Vibo Valentia, ripartendo soprattutto da quanto di buono mostrato nella prima ora di gioco prima del black-out finale.





«Ci attende una partita da combattimento visto che sia noi che loro siamo reduci da sconfitte – spiega Ferazzoli alla vigilia –. Mi aspetto un match tosto, noi dobbiamo avere voglia di riscatto per tornare alla vittoria».

Il tecnico nerorosa torna quindi sulla precedente gara: «La partita di Vibo non è stata come tutte le altre: siamo stati bene in campo contro una squadra forte, fino al gol. Dobbiamo ripartire dai primi 60 minuti, limando gli errori che finora abbiamo pagato a caro prezzo».

Ferazzoli indica anche quello che resta l’obiettivo prioritario dell’Athletic Palermo: «Noi dobbiamo raggiungere il prima possibile i punti salvezza, diventando sempre più squadra per non rimanere impantanati nelle zone basse della classifica. I ragazzi si stanno impegnando per questo».

Sono 22 i calciatori convocati. Torna a disposizione Lores Varela dopo la squalifica, mentre arriva la prima convocazione per l’esterno classe 2005 Lanza.

Portieri: Mauro, Minuss.

Difensori: Avellino, Calvano, Crivello, Lanza, Martignetti, Mazzotta, Panaro, Torma.

Centrocampisti: Bongiovanni, Bova, Lores Varela, Maurino, Rampulla.

Attaccanti: Anas, Grillo, Hebeck, Matera, Micoli, Pisciotta A., Pisciotta M.

I biglietti per la partita sono in vendita su Vivaticket al costo di 5 euro più diritti di prevendita. Sarà possibile acquistare i tagliandi anche domenica al botteghino del Velodromo Paolo Borsellino a partire dalle 13.30, presentando un documento d’identità.