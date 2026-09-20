Athletic Palermo, ko a Vibo: la Vibonese passa 3-0 nella ripresa

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
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Si interrompe sul campo della Vibonese la serie positiva dell’Athletic Club Palermo. Dopo due risultati utili consecutivi, la formazione allenata da Giuseppe Ferazzoli viene battuta 3-0 nella quarta giornata del campionato di Serie D. Un risultato maturato interamente nella ripresa, dopo un primo tempo nel quale i nerorosa avevano costruito diverse opportunità senza riuscire a concretizzarle.

L’Athletic parte forte e dopo appena un minuto va vicinissimo al vantaggio. Rampulla crossa dalla sinistra, Calvano conclude al volo e centra la traversa. Sul pallone rimasto nell’area piccola arriva Mazzotta, che colpisce di testa a botta sicura, ma De Simone salva sulla linea, con il dubbio che la sfera possa averla già oltrepassata interamente.


Al 21’ è ancora Rampulla a rendersi pericoloso dal cuore dell’area, ma la sua conclusione termina sull’esterno della rete. L’Athletic tiene bene il campo e concede poco alla Vibonese, che riesce a farsi vedere per la prima volta soltanto al 39’: Marsico calcia da posizione defilata e Minuss devia in calcio d’angolo.

Anche l’avvio della ripresa vede i nerorosa andare vicini al gol. Micoli prova la rovesciata, trovando però l’intervento di De Simone, che manda il pallone in corner.

Al 57’, però, cambia la partita. La Vibonese conquista una punizione da posizione defilata e Cerutti sorprende Minuss sul primo palo, firmando l’1-0. Il vantaggio cambia l’inerzia dell’incontro e nove minuti più tardi i padroni di casa trovano anche il raddoppio: Marsico entra in area dalla destra e, davanti al portiere nerorosa, non sbaglia.

L’attaccante della Vibonese completa la propria doppietta all’83’, finalizzando un break offensivo che vale il definitivo 3-0.

L’Athletic Club Palermo torna così a casa senza punti nonostante le opportunità costruite soprattutto nella prima parte della gara e rimane a quota 4 in classifica. Per i nerorosa l’occasione del riscatto arriverà domenica 27 settembre, quando al Velodromo Paolo Borsellino arriverà il Milazzo.

VIBONESE-ATHLETIC CLUB PALERMO 3-0

Marcatori: 57’ Cerutti, 66’ e 83’ Marsico.

Vibonese (3-5-2): De Simone; Cess (85’ Leonori), Bertolo, D’Agata (33’ Barile); Semenzin, Cerutti, Ledesma (76’ Piriz), Simpson (85’ Mirashi), D’Onofrio; Castro, Marsico (90’ Spanò). A disp.: Simeoli, Moises, Malafronte, Varone. All.: Marra.

Athletic Club Palermo (3-5-2): Minuss; Panaro, Crivello, Martignetti (72’ Anas); Calvano (72’ Torma), Bongiovanni (65’ Pisciotta M.), Maurino, Mazzotta, Rampulla (84’ Bova); Micoli (81’ Matera), Grillo. A disp.: Florulli, Federico, Sans, Hebeck. All.: Ferazzoli.

Arbitro: Simone Spagnoli di Tivoli.

Ammoniti: Cess, Martignetti, Bongiovanni, Crivello, Maurino, Pisciotta M.

Recupero: 1’ pt, 3’ st.

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