Serie B, finali delle 15: il Südtirol travolge l’Arezzo, Verona rimonta il Vicenza. Palermo resta in vetta
Si sono concluse le due gare delle 15 della domenica valide per la quinta giornata di Serie B. Il Südtirol firma il risultato più largo imponendosi 4-1 sul campo dell’Arezzo, mentre al Bentegodi l’Hellas Verona si aggiudica il derby contro il L.R. Vicenza per 2-1. La classifica vede il Palermo ancora da solo al comando con 13 punti, mentre il Südtirol sale a quota 11.
Verona-Vicenza 2-1: Mosquera ribalta il derby
Al Bentegodi è il Vicenza a sbloccare la partita dopo un primo tempo terminato 0-0. Al 12’ della ripresa Rauti sfrutta una ripartenza e con una conclusione potente supera Leali per lo 0-1.
La risposta del Verona arriva dalla panchina. Baroni inserisce Mosquera e l’attaccante diventa il protagonista assoluto della rimonta: al 28’ trova il pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, mentre appena tre minuti più tardi completa il sorpasso.
Sul traversone basso di Livramento, Mosquera realizza di tacco il gol del 2-1, consegnando all’Hellas il successo nel derby. La partita, valida per la quinta giornata, segnava il ritorno della sfida veneta al Bentegodi dopo quasi dieci anni.
Arezzo-Südtirol 1-4
Colpo pesantissimo anche del Südtirol, che espugna il campo dell’Arezzo con un netto 4-1 e continua il suo ottimo avvio di campionato.
Con questo successo la formazione altoatesina sale a 11 punti dopo cinque giornate, portandosi immediatamente alle spalle del Palermo.
La classifica aggiornata
Palermo 13
Südtirol 11
Mantova 10*
Ascoli 10
Avellino 7
Benevento 7
Modena 7*
Padova 7
Hellas Verona 7
Cesena 7
Pisa 6*
Empoli 6*
Arezzo 6
Virtus Entella 5
Cremonese 5
L.R. Vicenza 5
Sampdoria 4
Juve Stabia 3
Catanzaro 3
Carrarese 1
* Una partita in meno.
La quinta giornata non è ancora terminata. Alle 17.15 è in programma Mantova-Pisa, mentre alle 19.30 Modena-Empoli chiuderà il turno. Il calendario ufficiale conferma i due posticipi domenicali.
Il Palermo, dunque, resta al comando dopo il 2-1 sul Padova, ma alle sue spalle avanza il Südtirol, ora secondo a due lunghezze dai rosanero. Mantova e Modena devono ancora scendere in campo.