Serie B, finali delle 15: il Südtirol travolge l’Arezzo, Verona rimonta il Vicenza. Palermo resta in vetta

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
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Si sono concluse le due gare delle 15 della domenica valide per la quinta giornata di Serie B. Il Südtirol firma il risultato più largo imponendosi 4-1 sul campo dell’Arezzo, mentre al Bentegodi l’Hellas Verona si aggiudica il derby contro il L.R. Vicenza per 2-1. La classifica vede il Palermo ancora da solo al comando con 13 punti, mentre il Südtirol sale a quota 11.

Verona-Vicenza 2-1: Mosquera ribalta il derby


Al Bentegodi è il Vicenza a sbloccare la partita dopo un primo tempo terminato 0-0. Al 12’ della ripresa Rauti sfrutta una ripartenza e con una conclusione potente supera Leali per lo 0-1.

La risposta del Verona arriva dalla panchina. Baroni inserisce Mosquera e l’attaccante diventa il protagonista assoluto della rimonta: al 28’ trova il pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, mentre appena tre minuti più tardi completa il sorpasso.

Sul traversone basso di Livramento, Mosquera realizza di tacco il gol del 2-1, consegnando all’Hellas il successo nel derby. La partita, valida per la quinta giornata, segnava il ritorno della sfida veneta al Bentegodi dopo quasi dieci anni.

Arezzo-Südtirol 1-4

Colpo pesantissimo anche del Südtirol, che espugna il campo dell’Arezzo con un netto 4-1 e continua il suo ottimo avvio di campionato.

Con questo successo la formazione altoatesina sale a 11 punti dopo cinque giornate, portandosi immediatamente alle spalle del Palermo.

La classifica aggiornata

Palermo 13
Südtirol 11
Mantova 10*
Ascoli 10
Avellino 7
Benevento 7
Modena 7*
Padova 7
Hellas Verona 7
Cesena 7
Pisa 6*
Empoli 6*
Arezzo 6
Virtus Entella 5
Cremonese 5
L.R. Vicenza 5
Sampdoria 4
Juve Stabia 3
Catanzaro 3
Carrarese 1

* Una partita in meno.

La quinta giornata non è ancora terminata. Alle 17.15 è in programma Mantova-Pisa, mentre alle 19.30 Modena-Empoli chiuderà il turno. Il calendario ufficiale conferma i due posticipi domenicali.

Il Palermo, dunque, resta al comando dopo il 2-1 sul Padova, ma alle sue spalle avanza il Südtirol, ora secondo a due lunghezze dai rosanero. Mantova e Modena devono ancora scendere in campo.

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