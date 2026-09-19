Cremonese-Entella 0-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
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Termina senza reti la sfida tra Cremonese ed Entella, valida per la 5ª giornata di Serie B. Allo stadio Zini le due squadre si affrontano a viso aperto, ma nessuna delle due riesce a trovare il guizzo decisivo per sbloccare il risultato.

La gara vive di equilibrio e di diverse occasioni da una parte e dall’altra, con le due formazioni attente in fase difensiva. Nonostante i tentativi, il punteggio rimane fermo sullo 0-0 fino al triplice fischio. Un punto a testa, dunque, al termine di una partita combattuta ma senza reti, con Cremonese ed Entella che devono accontentarsi di dividere la posta in palio. Di seguito gli highlights del match:


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