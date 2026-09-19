Tensione prima di Catania-Barletta: scontri tra tifosi rossoblù

Momenti di forte tensione a Catania, a meno di due ore dal fischio d’inizio della sfida contro il Barletta, in programma alle 20:30. In piazza Montessori si sono verificati violenti disordini che hanno coinvolto alcune frange della tifoseria organizzata rossazzurra.

Secondo le prime informazioni, il bilancio sarebbe di alcuni feriti e diversi danni materiali, con alcune vetture in sosta rimaste coinvolte durante gli scontri. A riportare la situazione sotto controllo è stato l’intervento delle forze dell’ordine e della Digos, che hanno evitato che la situazione potesse ulteriormente degenerare.





Le autorità sarebbero ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare i responsabili, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Gli episodi si sono verificati a poche ore dall’atteso incontro tra Catania e Barletta, rendendo ancora più delicata la gestione dell’ordine pubblico in vista del match.