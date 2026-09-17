Serie C girone A: in vantaggio Carpi e Trento, pari a reti bianche tra Renate e Dolomiti Bellunesi dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
pallone serie c 26 27 (6)

Si concludono i primi tempi del turno infrasettimanale del girone A del campionato di Serie C. Buona prima frazione di gioco per il Carpi, impegnato nel match casalingo contro l’Ospitaletto. Gli ospiti sbloccano l’incontro all’11’ con il gol di Messaggi, ma i biancorossi ribaltano il risultato con le reti di Rossini e Casarini, andando al riposo sul parziale di 2-1. Momentaneo vantaggio anche per il Trento in casa del Giana Erminio, grazie alle reti di Sodero e Garetto. Ancora 0-0 invece tra Renate e Dolomiti Bellunesi. Di seguito i risultati parziali:

Brescia-Treviso 0-1


Carpi-Ospitaletto 2-1

Giana Erminio-Trento 1-2

Renate-Dolomiti Bellunesi 0-0

Altre notizie

Screenshot 2026-09-15 225953

Serie C girone C: vincono Sorrento e Casarano, pari tra Barletta e Salernitana. La classifica aggiornata e i risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
Screenshot 2026-09-15 215656

Serie C girone C: avanti Sorrento e Casarano, pari a reti bianche tra Bari e Potenza all’intervallo. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
Screenshot 2026-09-14 155622

Ravenna, ufficiale il colpo Soleri: l’ex Palermo firma fino al 2028

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
Screenshot 2026-09-13 081034

Gazzetta dello Sport: “Catania, quanti fischi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2026
Screenshot 2026-09-12 170712

Serie C girone C: la Casertana batte 2-3 l’Inter U23, pari tra Crotone e Savoia. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
Palermo Spezia 1-0 (73) soleri Wisniewski

Ravenna, colpo in attacco: l’ex Palermo Soleri a un passo. L’ufficialità può arrivare prima del Perugia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
Immagine

Catania, Insigne: «In C sarei venuto solo qui. Faremo tutto per esultare a fine campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (2) tifosi

Corriere dello Sport: “Trasferte vietate, è allarme: già 40 partite senza tifosi ospiti. Stop anche per Palermo-Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
Immagine

Serie C, i risultati delle gare di oggi: Salernitana fermata dalla Cavese

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Immagine

Serie C, i risultati parziali: AlbinoLeffe e Salernitana avanti, Spezia ko

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Thomas-Henry-sito

Ex rosa, UFFICIALE: Thomas Henry è un nuovo giocatore della Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Fideiussione-Pelligra-e1723228873164 (2)

Repubblica: “Catania già in crisi, ora tocca a Pelligra: budget dimezzato e futuro del club da chiarire”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026

Ultimissime

pallone serie c 26 27 (6)

Serie C girone A: in vantaggio Carpi e Trento, pari a reti bianche tra Renate e Dolomiti Bellunesi dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
images

Mantova, Brutti: «I risultati sono una conseguenza dell’ottimo lavoro svolto»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-17 211854

Juve Stabia, De Giorgio verso il Cesena: «Andremo fortemente alla ricerca di una vittoria. Ci manca cattiveria sotto porta»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, allenamento pomeridiano in vista del Padova: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-17 175924

Euro 2032, Galassi: «Investimento da 200 milioni per lo stadio. Faremo l’impensabile per renderlo il più bello d’Italia»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026