Serie C girone A: in vantaggio Carpi e Trento, pari a reti bianche tra Renate e Dolomiti Bellunesi dopo i primi 45. I risultati parziali

Si concludono i primi tempi del turno infrasettimanale del girone A del campionato di Serie C. Buona prima frazione di gioco per il Carpi, impegnato nel match casalingo contro l’Ospitaletto. Gli ospiti sbloccano l’incontro all’11’ con il gol di Messaggi, ma i biancorossi ribaltano il risultato con le reti di Rossini e Casarini, andando al riposo sul parziale di 2-1. Momentaneo vantaggio anche per il Trento in casa del Giana Erminio, grazie alle reti di Sodero e Garetto. Ancora 0-0 invece tra Renate e Dolomiti Bellunesi. Di seguito i risultati parziali:

Brescia-Treviso 0-1





Carpi-Ospitaletto 2-1

Giana Erminio-Trento 1-2

Renate-Dolomiti Bellunesi 0-0