Ex rosa, UFFICIALE: Thomas Henry è un nuovo giocatore della Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Thomas-Henry-sito

Inizia una nuova avventura nel campionato di Serie C per l’ex attaccante del Palermo, Thomas Henry. Attraverso un comunicati sui propri canali, la Reggiana ha infatti ufficializzato l’arrivo in granata del centravanti francese, che ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2028.

Questo il comunicato del club:


“Thomas Henry è un nuovo calciatore dell’AC Reggiana. L’attaccante francese firma in granata un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Dopo aver vestito le maglie di AS Beauvais Oise, Fréjus-Saint-Raphaël FC, FC Nantes, FC Chambly e Union Tubize-Braine, nel 2021 inizia il proprio percorso in Italia tra Venezia ed Hellas Verona in Serie A, proseguendo in Serie B al Palermo. La stagione appena conclusa lo ha visto protagonista con i colori dello Standard Liegi, nel massimo campionato belga. In carriera, ha totalizzato 350 presenze ufficiali con 95 gol all’attivo. Benvenuto a Reggio Emilia, Thomas!”

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