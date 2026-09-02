Hellas Verona, Suslov può ancora partire: occhi sulla Turchia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
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L’Hellas Verona continua a lavorare sul campo in vista della sfida contro l’Arezzo, valida per la terza giornata di Serie B. Tra i temi ancora da chiarire c’è anche il futuro di Tomas Suslov, rimasto in gialloblù nonostante sembrasse destinato a partire durante la sessione estiva di calciomercato.

Il trequartista slovacco ha raccolto diversi interessamenti, ma finora non sono arrivate offerte concrete che convincessero il Verona a lasciarlo partire. Per questo motivo Suslov è rimasto in Italia, anche se la sua situazione continua a essere monitorata dalla società.


Secondo quanto riportato da “CalcioHellas”, potrebbe tornare d’attualità la pista che porta in Turchia. Il mercato turco chiuderà tra qualche giorno e non è quindi escluso che possano arrivare novità sul futuro del giocatore nelle prossime ore.

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