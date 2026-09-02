Corriere dello Sport: “Serie B, mercato chiuso: tutti i colpi dell’ultimo giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

Si chiude con numerose operazioni il mercato di Serie B. Tra le società più attive c’è la Juve Stabia, che rafforza ulteriormente l’asse con l’Atalanta assicurandosi a titolo definitivo Paolo Vismara ed Edoardo Lonardo. Giornata intensa anche per Sampdoria, Avellino, Carrarese e Verona.

A fare il punto sugli ultimi affari sono Beniamino Pescatore e Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, passando in rassegna le operazioni concluse nell’ultima fase della campagna trasferimenti.


Juve Stabia, Vismara e Lonardo dall’Atalanta

La Juve Stabia pesca due volte in casa Atalanta. Arrivano a titolo definitivo il portiere Paolo Vismara, 23 anni, e l’attaccante Edoardo Lonardo, 21.

Contestualmente, il centrocampista Alessandro Louati ha risolto il proprio contratto con il club gialloblù.

Il Benevento ha invece rinforzato il centrocampo con Mattia Mannini, ventenne arrivato in prestito dalla Roma.

Avellino, torna Adamo. Fontanarosa va in Belgio

Doppia operazione in entrata per l’Avellino. Gli irpini hanno definito il ritorno di Emanuele Adamo dallo Spezia, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Arriva inoltre Alessandro Di Bitonto, difensore ventenne prelevato in prestito dal Sassuolo.

Come riportano Pescatore e Ferrari sul Corriere dello Sport, Di Bitonto prende il posto di Alessandro Fontanarosa, ceduto in Belgio all’Oud-Heverlee Leuven in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Carrarese, tre innesti. Arezzo: Olivieri e Mancuso

Tre operazioni per la Carrarese. Torna il portiere Nicola Ravaglia, già protagonista di un’esperienza di sei mesi nel 2025. Dal Pisa arriva in prestito l’attaccante Nicholas Bonfanti, mentre dalla Juventus viene prelevato, sempre a titolo temporaneo, l’esterno offensivo Nicolò Cudrig.

Doppio rinforzo offensivo per l’Arezzo: dal Cesena arriva in prestito Marco Olivieri, mentre dal Mantova è stato acquistato a titolo definitivo Leonardo Mancuso.

Il Padova, invece, ha preso in prestito dal Monza il centrocampista Nicolas Galazzi.

Sampdoria scatenata: Mbabu, Massolo e Delli Carri

Tra le protagoniste dell’ultima fase del mercato c’è anche la Sampdoria.

Secondo il Corriere dello Sport, i blucerchiati hanno ingaggiato lo svizzero Kevin Mbabu, ex Wolfsburg e Fulham con 25 presenze nella nazionale maggiore, e il portiere Samuele Massolo. Entrambi hanno sottoscritto un contratto biennale.

Dal Monza arriva inoltre Filippo Delli Carri, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Risoluzione consensuale, invece, con il centrocampista Jordan Ferri.

Verona, ecco Iannoni ed Ekuban

Si muove anche il Verona, che ha acquistato a titolo definitivo dal Sassuolo Edoardo Iannoni. Il centrocampista ha firmato un contratto quadriennale.

In attacco arriva invece Caleb Ekuban, 32 anni, ingaggiato da svincolato.

Il Vicenza si è assicurato il centravanti Silvio Merkaj dal Südtirol e il difensore Andrea Papetti, quest’ultimo in prestito dalla Reggiana. All’Empoli torna invece Filippo Bandinelli, che ha firmato un biennale.

Südtirol, tre giovani. Folino al Modena

Il Südtirol chiude tre operazioni in prestito: dalla Juventus arriva l’attaccante Lorenzo Aghelè, dal Torino il difensore Mattia Pellini e dal Milan il centrocampista Kevin Zeroli.

Il Mantova prende dall’Atalanta il difensore Tommaso Del Lungo, mentre l’Entella accoglie in prestito dal Lecco Marwane Kritta.

Infine il Modena, che secondo quanto riportato da Beniamino Pescatore e Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport ha preso in prestito dalla Cremonese Francesco Folino. Il difensore centrale, alto 192 centimetri, era stato acquistato a titolo definitivo dai lombardi nel gennaio 2025 e nella stagione 2025/26 ha raccolto 18 presenze in Serie A, trovando anche la sua prima rete contro la Roma.

Altre notizie

Screenshot 2026-09-02 055605

Cremonese, ufficiale l’esonero di Giampaolo: «Sollevato dalla guida tecnica della prima squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
binda

Sportitalia: “Palermo, retroscena Gyasi: accordo con l’Ascoli, poi il dietrofront dei rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
images (2)

Carrarese-Juventus, scambio ufficiale: Cudrig in Toscana, Melegoni a Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Immagine

Serie B: Augello vince il Best Goal della 2ª giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
790912428_18424927168197414_689196761992183929_n

Arezzo, UFFICIALE: colpo Mancuso in attacco, arriva dal Mantova

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
793212388_1448251790695454_5944201614475594914_n

Südtirol, UFFICIALE: colpo Anghelè dalla Juventus

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Immagine

Braunöder, colpo Carrarese: il centrocampista austriaco torna in Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
788840098_28291757723769621_1015134677735766923_n

Vicenza, colpo Papetti in difesa: arriva dalla Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (37) insigne

Pedullà: “Catania, colpo Insigne: l’ex Palermo pronto a vestire rossazzurro”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Immagine

Vicenza, Della Morte al Bari: contratto fino al 2029

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
WhatsApp Image 2025-04-04 at 22.57.01.jpeg

Ex rosa, UFFICIALE: Rui Modesto lascia l’Udinese e va in Canada

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
Palermo Mantova Mancuso

Arezzo, in arrivo l’ex Palermo Leonardo Mancuso

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026

Ultimissime

palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

Corriere dello Sport: “Serie B, mercato chiuso: tutti i colpi dell’ultimo giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
a98710f4-abde-4dea-89e3-7165d43e4eb6

Corriere dello Sport: “Doppio Palermo per Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
Screenshot 2026-09-02 055605

Cremonese, ufficiale l’esonero di Giampaolo: «Sollevato dalla guida tecnica della prima squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
binda

Sportitalia: “Palermo, retroscena Gyasi: accordo con l’Ascoli, poi il dietrofront dei rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026
PALERMO MANTOVA BLIN

Palermo, Blin saluta dopo la risoluzione: “La mia esperienza qui non è andata come avrei sperato”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2026