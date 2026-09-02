Corriere dello Sport: “Serie B, mercato chiuso: tutti i colpi dell’ultimo giorno”

Si chiude con numerose operazioni il mercato di Serie B. Tra le società più attive c’è la Juve Stabia, che rafforza ulteriormente l’asse con l’Atalanta assicurandosi a titolo definitivo Paolo Vismara ed Edoardo Lonardo. Giornata intensa anche per Sampdoria, Avellino, Carrarese e Verona.

A fare il punto sugli ultimi affari sono Beniamino Pescatore e Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, passando in rassegna le operazioni concluse nell’ultima fase della campagna trasferimenti.





Juve Stabia, Vismara e Lonardo dall’Atalanta

La Juve Stabia pesca due volte in casa Atalanta. Arrivano a titolo definitivo il portiere Paolo Vismara, 23 anni, e l’attaccante Edoardo Lonardo, 21.

Contestualmente, il centrocampista Alessandro Louati ha risolto il proprio contratto con il club gialloblù.

Il Benevento ha invece rinforzato il centrocampo con Mattia Mannini, ventenne arrivato in prestito dalla Roma.

Avellino, torna Adamo. Fontanarosa va in Belgio

Doppia operazione in entrata per l’Avellino. Gli irpini hanno definito il ritorno di Emanuele Adamo dallo Spezia, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Arriva inoltre Alessandro Di Bitonto, difensore ventenne prelevato in prestito dal Sassuolo.

Come riportano Pescatore e Ferrari sul Corriere dello Sport, Di Bitonto prende il posto di Alessandro Fontanarosa, ceduto in Belgio all’Oud-Heverlee Leuven in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Carrarese, tre innesti. Arezzo: Olivieri e Mancuso

Tre operazioni per la Carrarese. Torna il portiere Nicola Ravaglia, già protagonista di un’esperienza di sei mesi nel 2025. Dal Pisa arriva in prestito l’attaccante Nicholas Bonfanti, mentre dalla Juventus viene prelevato, sempre a titolo temporaneo, l’esterno offensivo Nicolò Cudrig.

Doppio rinforzo offensivo per l’Arezzo: dal Cesena arriva in prestito Marco Olivieri, mentre dal Mantova è stato acquistato a titolo definitivo Leonardo Mancuso.

Il Padova, invece, ha preso in prestito dal Monza il centrocampista Nicolas Galazzi.

Sampdoria scatenata: Mbabu, Massolo e Delli Carri

Tra le protagoniste dell’ultima fase del mercato c’è anche la Sampdoria.

Secondo il Corriere dello Sport, i blucerchiati hanno ingaggiato lo svizzero Kevin Mbabu, ex Wolfsburg e Fulham con 25 presenze nella nazionale maggiore, e il portiere Samuele Massolo. Entrambi hanno sottoscritto un contratto biennale.

Dal Monza arriva inoltre Filippo Delli Carri, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Risoluzione consensuale, invece, con il centrocampista Jordan Ferri.

Verona, ecco Iannoni ed Ekuban

Si muove anche il Verona, che ha acquistato a titolo definitivo dal Sassuolo Edoardo Iannoni. Il centrocampista ha firmato un contratto quadriennale.

In attacco arriva invece Caleb Ekuban, 32 anni, ingaggiato da svincolato.

Il Vicenza si è assicurato il centravanti Silvio Merkaj dal Südtirol e il difensore Andrea Papetti, quest’ultimo in prestito dalla Reggiana. All’Empoli torna invece Filippo Bandinelli, che ha firmato un biennale.

Südtirol, tre giovani. Folino al Modena

Il Südtirol chiude tre operazioni in prestito: dalla Juventus arriva l’attaccante Lorenzo Aghelè, dal Torino il difensore Mattia Pellini e dal Milan il centrocampista Kevin Zeroli.

Il Mantova prende dall’Atalanta il difensore Tommaso Del Lungo, mentre l’Entella accoglie in prestito dal Lecco Marwane Kritta.

Infine il Modena, che secondo quanto riportato da Beniamino Pescatore e Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport ha preso in prestito dalla Cremonese Francesco Folino. Il difensore centrale, alto 192 centimetri, era stato acquistato a titolo definitivo dai lombardi nel gennaio 2025 e nella stagione 2025/26 ha raccolto 18 presenze in Serie A, trovando anche la sua prima rete contro la Roma.