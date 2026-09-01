Carrarese-Juventus, scambio ufficiale: Cudrig in Toscana, Melegoni a Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
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Scambio di mercato tra Carrarese e Juventus nelle ultime ore della sessione estiva. Il club toscano accoglie Nicolò Cudrig, che arriva in prestito fino al 30 giugno 2027, mentre Filippo Melegoni si trasferisce a titolo definitivo alla società bianconera.

A riportare l’operazione è TuttoMercatoWeb, mentre la Carrarese ha ufficializzato entrambe le operazioni attraverso i propri canali.


Cudrig, classe 2002, è un attaccante diventato nel corso degli anni un esterno offensivo duttile. Cresciuto tra Udinese e Monaco, ha collezionato 125 presenze, 11 gol e 6 assist con la Juventus Next Gen, oltre a un’esperienza con il Perugia e sei presenze con la Nazionale italiana Under 20.

Contestualmente, Melegoni saluta Carrara dopo diversi anni: il centrocampista passa alla Juventus a titolo definitivo. Con la maglia della Carrarese ha totalizzato 38 presenze, un gol e tre assist.

Un doppio movimento che regala alla Carrarese un nuovo rinforzo offensivo e permette a Melegoni di fare ritorno alla Juventus proprio nel rush finale del mercato.

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