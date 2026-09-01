Serie B: Augello vince il Best Goal della 2ª giornata

Tommaso Augello si prende il riconoscimento per il gol più bello della seconda giornata di Serie BKT. A comunicarlo è stata la Lega Serie B attraverso i propri canali social, premiando la rete realizzata dal difensore contro l’Arezzo nel match terminato 2-3.

Una conclusione spettacolare che ha conquistato i tifosi e gli appassionati del campionato cadetto. La Lega Serie B ha celebrato la prodezza con il messaggio: “Mamma mia che hai combinato”, accompagnato dalle emoji che sottolineano la spettacolarità della rete.





Augello conquista così il Best Goal della 2ª giornata di Serie BKT, firmando una delle immagini più belle di questo avvio di campionato.