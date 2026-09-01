Palermo, chiuso il mercato estivo 2026/27: tutti i movimenti del club rosanero

Si conclude la sessione estiva di calciomercato, con il Palermo assoluto protagonista della Serie B. Un mercato faraonico per la categoria quello condotto dal ds Carlo Osti, che non si è limitato a mettere a segno diversi colpi di qualità in entrata, ma ha anche lavorato per sfoltire la rosa, piazzando gli esuberi non rientrati nei piani di mister Inzaghi. Sono infatti nove i giocatori non convocati dal tecnico piacentino per il ritiro prestagionale: Blin, Corona, Buttaro, Diakitè, Brunori, Nikolaou, Di Bartolo, Lund e Appuah. Nessuno di loro è rimasto in rosanero, a testimonianza del profondo lavoro di rinnovamento portato avanti dalla dirigenza durante questa sessione di mercato.

Il mercato si apre e il primo reparto rinforzato è il centrocampo. Osti piazza subito due colpi di assoluto livello per la categoria: arrivano Hernani, dal Monza neopromosso in Serie A, ed Estevez dal Parma, forte di tre anni di esperienza nel massimo campionato italiano. Il club di viale del Fante interviene anche in difesa, assicurandosi Cassandro, Barba e Bozzolan. Con il cambio di modulo, diventa necessario rinforzare anche le corsie esterne. Il colpo più importante e, allo stesso tempo, più sorprendente arriva in attacco, con Gabriel Strefezza, acquistato a titolo definitivo dall’Olympiacos. Sulla sinistra ecco invece Dominic Vavassori, arrivato in prestito dall’Atalanta e subito protagonista nelle prime uscite stagionali. Infine, il Palermo accoglie Alessandro Gabrielloni, individuato come vice Pohjanpalo dopo la partenza di Jeremy Le Douaron, trasferitosi al Troyes.





Dopo gli addii di Alfred Gomis e Sebastiano Desplanches, il Palermo interviene anche tra i pali con l’arrivo di Mattia Fortin, giovane portiere ex Lens e Padova, acquistato per affiancare Jesse Joronen. Il numero uno finlandese, però, è costretto a fermarsi per un grave infortunio subìto in Coppa Italia, spingendo così il club a tornare sul mercato e a puntare su un profilo di caratura superiore come Mattia Perin, arrivato dalla Juventus.

Un mercato dunque portato avanti dal Palermo sfruttando al massimo le proprie possibilità, con numerose operazioni sia in entrata che in uscita. La rosa a disposizione di mister Inzaghi è stata profondamente rinnovata e ulteriormente rinforzata in ogni reparto. Adesso i rosanero hanno tutte le carte in regola per puntare con decisione all’obiettivo della promozione in Serie A.

Ecco tutti i movimenti ufficiali:

ACQUISTI

HERNANI – DAL MONZA AL PALERMO – TITOLO DEFINITIVO

NAHUEL ESTEVEZ – DAL PARMA AL PALERMO – TITOLO DEFINITIVO

TOMMASO CASSANDRO – DAL COMO AL PALERMO – TITOLO DEFINITIVO

DOMINIC VAVASSORI – DALL’ATALANTA AL PALERMO – PRESTITO SECCO

ANDREA BOZZOLAN – DALLA REGGIANA AL PALERMO – PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO

GABRIEL STREFEZZA – DALL’OLYMPIACOS AL PALERMO – TITOLO DEFINITIVO

FEDERICO BARBA – DAL PERSIB AL PALERMO – TITOLO DEFINITIVO

MATTIA FORTIN – DAL LENS AL PALERMO – PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO

MATTIA PERIN – DALLA JUVENTUS AL PALERMO – TITOLO DEFINITIVO

ALESSANDRO GABRIELLONI – DAL COMO AL PALERMO – PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO

CESSIONI

KRISTOFFER LUND – DAL PALERMO AL BIRMINGHAM – TITOLO DEFINITIVO

BARTON BERESZYNSKI – DAL PALERMO AL MOTOR LUBLIN – TITOLO DEFINITIVO

JEREMY LE DOUARON – DAL PALERMO AL TROYES – PRESTITO SECCO

MATTEO BRUNORI – DAL PALERMO ALL’ASCOLI – PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO

SALIM DIAKITE – DAL PALERMO AL ZULTE WAREGEM – PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO

ALJOSA VASIC – DAL PALERMO AL SUDTIROL – PRESTITO SECCO

SEBASTIANO DESPLANCHES – DAL PALERMO AL FROSINONE – PRESTITO SECCO

GIACOMO CORONA – DAL PALERMO ALL’ENTELLA – PRESTITO SECCO

FRANCESCO DI BARTOLO – DAL PALERMO ALL’ALTAMURA – PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO

ALFRED GOMIS – DAL PALERMO A SVINCOLATO

DIMITRIOS NIKOLAOU – DAL PALERMO ALL’OFI CRETA – PRESTITO SECCO

SAMUEL GIOVANE – DAL PALERMO ALL’ATALANTA – FINE PRESTITO

RUI MODESTO – DAL PALERMO ALL’UDINESE – FINE PRESTITO

DAVIDE VEROLI – DAL PALERMO AL CAGLIARI – FINE PRESTITO