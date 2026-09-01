Arezzo, UFFICIALE: colpo Mancuso in attacco, arriva dal Mantova

L’Arezzo piazza un importante colpo offensivo e ufficializza l’arrivo di Leonardo Mancuso. L’attaccante classe 1992 si trasferisce a titolo definitivo dal Mantova e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

A rendere nota l’operazione è stata la S.S. Arezzo attraverso i propri canali ufficiali. Il club amaranto si assicura un giocatore di grande esperienza, con 143 gol in oltre 400 presenze tra Serie A, Serie B e Serie C.





Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Mancuso ha vestito nel corso della sua carriera le maglie di Como, Empoli, Pescara, Sambenedettese, Catanzaro, Palermo e Monza, prima dell’ultima esperienza al Mantova.

Un innesto di esperienza e qualità per l’attacco dell’Arezzo, che nelle ultime ore di mercato regala alla propria rosa un giocatore abituato a incidere in tutte le categorie.