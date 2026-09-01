Palermo, presentato il nuovo Neon Kit 2026/27: torna lo storico logo del 1987

PUMA e Palermo FC presentano il nuovo Neon Kit per la stagione 2026/2027. Una maglia pensata per celebrare l’identità e l’energia del club rosanero attraverso un incontro tra tradizione e linguaggio contemporaneo.

Il concept scelto è “Old Soul, New Energy”, espressione che sintetizza la volontà di mantenere un forte legame con la storia del Palermo reinterpretandola attraverso colori, luce e nuovi elementi stilistici.





Torna il logo del 1987

Uno degli elementi più significativi del nuovo kit è il ritorno, per la prima volta nella storia del club, del logo del 1987, proprio nella stagione che ne celebra il quarantesimo anniversario.

Lo storico stemma presenta uno scudo con bande diagonali e la prima aquila rivolta verso destra, scelta che richiama il movimento “in avanti”. Per il Neon Kit lo scudo viene però reinterpretato in maniera contemporanea, attraverso una versione semplificata, monocromatica e priva di scritte.

Passato e presente diventano così parte dello stesso racconto, con un omaggio tanto al Palermo quanto alla città e alla loro capacità di evolversi mantenendo intatta la propria identità.

Grigio scuro, rosa ed Electric Peppermint

La maglia presenta una base Flat Dark Gray, sulla quale risaltano gli accenti luminosi Team Light Pink ed Electric Peppermint, tonalità pensate per richiamare l’effetto delle luci al neon.

A caratterizzare ulteriormente il design sono il colletto alla coreana e i profili delle maniche rifiniti in Electric Peppermint.

Tecnologia dryCELL e materiali riciclati

Il nuovo Neon Kit presenta una vestibilità regular ed è realizzato con tessuti in 100% poliestere riciclato. La maglia utilizza inoltre la tecnologia di termoregolazione PUMA dryCELL, sviluppata per favorire la gestione dell’umidità e mantenere il corpo asciutto e confortevole.

Il kit è prodotto anche attraverso la tecnologia RE:FIBRE e contiene almeno il 95% di rifiuti tessili riciclati. Una scelta attraverso la quale i valori espressi dal club vengono trasferiti anche alle modalità di produzione della maglia.

Il nuovo Neon Kit del Palermo FC è disponibile negli store ufficiali del club e presso retailer selezionati.