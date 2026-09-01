Giornale di Sicilia: “Palermo, Augello sempre più decisivo: il numero 3 lascia ancora il segno”

Il cambio di ruolo gli ha permesso di aumentare l’attenzione in fase difensiva senza ridurne l’incidenza in attacco. Tommaso Augello continua a essere uno degli uomini più determinanti del Palermo e ad Arezzo lo ha dimostrato con il gol del 3-2 arrivato a un minuto dalla fine. A sottolineare il peso del terzino nello scacchiere rosanero è Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.

Una conclusione da campione ha risolto una partita diventata improvvisamente complicatissima. Nemmeno Nunziante, protagonista poco prima di un grande intervento, ha potuto nulla sulla conclusione del numero 3. Una rete pesantissima nell’immediato e che, secondo Arena, alla fine della stagione potrebbe assumere un valore ancora maggiore.





Augello decisivo anche in fase offensiva

Il Giornale di Sicilia evidenzia la continuità con cui Augello sta partecipando alle azioni da gol del Palermo. Tra rimesse laterali, cross e reti, il terzino ha infatti messo lo zampino in quattro delle sei marcature realizzate dai rosanero nelle gare contro Lecce, Juve Stabia e Arezzo.

Contro il Lecce entrambe le rimesse laterali decisive erano state battute da lui. Ad Arezzo, invece, Augello ha partecipato all’azione dello 0-1 con il primo cross e successivamente ha realizzato personalmente il definitivo 2-3.

Numeri che certificano come il maggiore impegno difensivo richiesto dal nuovo assetto non ne abbia limitato la capacità di incidere nella metà campo avversaria.

Bozzolan può concedergli più riposo

Rispetto alla passata stagione potrebbe però cambiare la gestione delle energie. Come ricorda Alessandro Arena, nella scorsa annata la necessità di percorrere continuamente la fascia e l’assenza di un’alternativa all’altezza avevano portato Inzaghi a impiegare Augello praticamente sempre, con un conseguente calo di rendimento nella parte conclusiva del campionato.

Adesso lo scenario può essere differente. Pur continuando a garantire una spinta costante, Augello ha maggiori responsabilità difensive e soprattutto può contare sulla concorrenza di Bozzolan, altro terzino sinistro di ruolo.

Il primo possibile avvicendamento potrebbe arrivare già in Coppa Italia contro il Mantova.

Il gol più tardivo dell’era Inzaghi

La rete realizzata ad Arezzo ha anche una particolarità. Secondo i dati riportati dal Giornale di Sicilia, quello di Augello è il gol più tardivo segnato dal Palermo dall’arrivo di Inzaghi.

Nella stagione 2025/26 Peda aveva segnato al 93’ in Coppa Italia contro l’Udinese, senza però riuscire a evitare l’eliminazione. In campionato Gomes contro il Bari, Ceccaroni contro la Sampdoria e Bani contro il Padova avevano invece trovato la rete al 92’.

Proprio il precedente di Bani assume un significato particolare: il capitano aveva firmato l’ultimo successo esterno del Palermo a metà marzo. A distanza di oltre cinque mesi è ancora un difensore a decidere una trasferta, questa volta con il sinistro di Augello che ha rimesso sui binari giusti una partita diventata improvvisamente tutta in salita.