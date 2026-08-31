Palermo, la Curva Nord applaude la vittoria di Arezzo: “Prima trasferta e prima vittoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2026
AREZZO3

La prima trasferta della stagione coincide con la prima vittoria del Palermo e la Curva Nord sceglie di celebrare il successo di Arezzo con un messaggio carico di entusiasmo, ma anche di fiducia in vista del prosieguo del campionato.

Attraverso la propria pagina Facebook, il tifo organizzato rosanero ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando soprattutto il carattere mostrato nel finale di partita.


“𝙋𝙧𝙞𝙢𝙖 𝙩𝙧𝙖𝙨𝙛𝙚𝙧𝙩𝙖 𝙚 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙖 𝙫𝙞𝙩𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖!
una di quelle che piacciono a noi, sofferte, giocate oltre al novantesimo senza mai mollare!
Con questo striscione abbiamo anche voluto incoraggiare jesse Joronen uno di quei calciatori che hanno sempre dimostrato attaccamento e grinta da vendere!!
Oggi la squadra ha dimostrato di volere fortemente la vittoria superando un momento di difficoltà, bello il gesto di Augello che ha attraversato tutto il campo per esultare insieme ai presenti nel settore, questo è quello che vogliamo vedere per tutto il campionato per raggiungere inseme il nostro sogno!!
𝗗𝗮𝗶 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝘃𝘂𝗼𝗹𝗲 𝘁𝗼𝗿𝗻𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗔…
𝘀𝗲 𝗰𝗶 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗶 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗾𝘂𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗮𝗶!”

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