Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato passa da Gyasi: Mazzitelli in cima alla lista, seguono Lovric e Thorsby”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2026
mazzitelli

Il mercato del Palermo entra nella fase decisiva e l’attenzione della dirigenza è concentrata soprattutto sulle uscite. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la gestione degli slot over resta centrale per capire se ci saranno margini per nuovi innesti negli ultimi giorni di trattative.

A fare il punto è anche il direttore sportivo Carlo Osti, intervenuto ai microfoni di Dazn prima della sfida contro l’Arezzo. Il dirigente rosanero ha spiegato la scelta di puntare su Gabrielloni dopo la decisione di Le Douaron di tornare in Francia: «Nel momento in cui Le Douaron ha manifestato l’idea di voler provare un’esperienza diversa ritornando in Francia, abbiamo individuato in Gabrielloni l’attaccante con le caratteristiche migliori per sostituire Pohjanpalo o all’occorrenza per giocarci insieme».


Gyasi può liberare uno slot over

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini, la situazione più delicata riguarda Gyasi. Il Palermo sta cercando la migliore soluzione possibile per l’esterno e valuta tutte le possibilità.

Una sua eventuale partenza avrebbe un peso importante sulle strategie rosanero perché consentirebbe di liberare un altro slot over, che potrebbe essere utilizzato per rinforzare il centrocampo.

Mazzitelli davanti a Lovric e Thorsby

Sul fronte dei possibili innesti, il Giornale di Sicilia indica tre profili. Mazzitelli sarebbe in cima alla lista, anche se sul centrocampista del Como c’è una concorrenza numerosa: Monza, Sampdoria e Verona.

Leggermente più indietro nelle valutazioni del Palermo ci sarebbero Lovric e Thorsby.

Per completare il reparto degli esterni, invece, continua a essere monitorato Almena.

Buttaro verso la Serie C, Blin può andare all’estero

Movimenti anche sul fronte delle cessioni. Come riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Buttaro è diretto verso la Serie C, mentre per Blin sta prendendo sempre più consistenza la possibilità di proseguire la propria carriera all’estero.

Gli ultimi giorni di mercato saranno dunque legati soprattutto alle uscite: soltanto liberando spazio nella lista il Palermo potrà avere maggiori possibilità di intervenire nuovamente sul mercato.

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