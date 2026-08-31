Tuttosport: “Augello esalta il Palermo. Ma l’Arezzo mette paura”

Il Palermo soffre, rischia di veder sfumare una vittoria che sembrava già indirizzata, ma all’ultimo respiro trova il guizzo che vale tre punti. Ad Arezzo è Tommaso Augello a prendersi la scena: il suo sinistro al 94’ firma il definitivo 3-2 e permette ai rosanero di tornare a vincere sul campo amaranto dopo un’attesa che durava dal 1967. A raccontare la sfida sulle pagine di Tuttosport è Claudia Mercaldo.

La trasferta rappresentava un banco di prova particolarmente significativo per la formazione di Filippo Inzaghi. Nella scorsa stagione, infatti, proprio il rendimento lontano da casa aveva impedito al Palermo di compiere il definitivo salto di qualità. Ad Arezzo, nonostante qualche difficoltà dopo il momentaneo doppio vantaggio, le risposte del gruppo sono state positive.





Perin e Strefezza dal primo minuto

Bucchi conferma la formazione che aveva conquistato la vittoria ad Avellino. Inzaghi, invece, cambia tre uomini rispetto alla gara contro la Juve Stabia: Perin debutta tra i pali, Pierozzi rientra dopo la squalifica e Strefezza fa il proprio esordio da titolare.

Come ricostruisce Claudia Mercaldo su Tuttosport, l’Arezzo prova a opporre i propri meccanismi di gioco alla maggiore qualità individuale del Palermo.

Dopo una conclusione di Tavernelli respinta da Perin, un gol di Segre annullato per il fuorigioco di Hernani e un’occasione non sfruttata da Cianci, al 21’ sono i rosanero a passare. Johnsen finalizza da pochi passi un’azione sviluppata da Augello ed Hernani, trovando così il secondo gol consecutivo.

Prima dell’intervallo l’Arezzo aumenta l’intensità, ma è il Palermo ad andare vicinissimo al raddoppio: Strefezza colpisce la traversa con una potente conclusione da fuori, sulla quale è decisiva anche la deviazione di Nunziante.

Ranocchia raddoppia, l’Arezzo non molla

Nella ripresa Perin deve subito intervenire su Righetti. Al 15’, però, emerge nuovamente la qualità del Palermo: Ranocchia trova un gran gol dalla distanza e porta i rosanero sullo 0-2.

La squadra di Bucchi non si disunisce. Cinque minuti più tardi Cianci, servito dal cross di Tavernelli, anticipa Ceccaroni e di testa supera Perin.

Il Palermo ha le occasioni per chiudere definitivamente la partita. Prima Segre e successivamente Gyasi trovano però sulla propria strada un ottimo Nunziante.

Gli errori vengono puniti al 30’, quando Tavernelli trova il 2-2, favorito anche dalla deviazione di Gyasi che mette fuori causa Perin.

Gabrielloni sfiora il gol, Augello lo trova al 94’

Nel finale Inzaghi inserisce anche Gabrielloni, all’esordio dopo essere subentrato a Pohjanpalo. L’attaccante va immediatamente vicino al gol, ma Renzi salva clamorosamente la propria porta.

È soltanto il preludio all’episodio decisivo.

Al 94’ Augello raccoglie il pallone fuori dall’area e con il sinistro trova il gol del 3-2, facendo esplodere il Palermo e spegnendo sul più bello la rimonta dell’Arezzo.

Come sottolinea Tuttosport, la matricola di Bucchi riesce a recuperare dallo 0-2 e mette paura alla squadra di Inzaghi, ma alla fine è Augello a consegnare ai rosanero una vittoria pesantissima.