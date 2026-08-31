Palermo, Strefezza esulta sui social dopo il successo di Arezzo: “3 punti d’oro! Gloria a Deus”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2026
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Gabriel Strefezza celebra sui social la vittoria del Palermo ad Arezzo. Dopo il successo dei rosanero, l’esterno ha affidato a Instagram tutta la propria soddisfazione per i tre punti conquistati.

“⌛ 3 punti d’oro! 🙌 Glória a Deus 🙏 #forzapalermo 💗🖤”, ha scritto Strefezza pubblicando alcuni scatti della gara.


Un messaggio breve ma significativo dopo la vittoria ottenuta dal Palermo sul campo dell’Arezzo.

 

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