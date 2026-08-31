Pisa-Catanzaro 2-1. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2026
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Il Pisa torna a vincere all’Arena dopo cinque mesi e mezzo e lo fa superando 2-1 il Catanzaro al termine di una partita dai due volti. I nerazzurri dominano per lunghi tratti del primo tempo, vanno sotto alla prima vera occasione degli ospiti con Iemmello, ma reagiscono immediatamente ribaltando tutto nel giro di pochi minuti con Canestrelli e Leone.

Come racconta Francesco Paletti sul Corriere dello Sport, nella ripresa la squadra di Bianco è costretta a soffrire la reazione del Catanzaro, prima di ritrovare equilibrio attraverso i cambi e difendere tre punti preziosi. Per i giallorossi arriva invece la seconda sconfitta consecutiva.


Pisa subito all’attacco, ma segna Iemmello

Bianco cambia molto e sceglie il 3-4-3, mentre Gorgone conferma l’undici schierato nella sconfitta della prima giornata a Vicenza.

È il Pisa a partire fortissimo. Dopo appena sei minuti Angori recupera il pallone e serve Tramoni, la cui conclusione viene salvata sulla linea da Verrengia.

Pigliacelli diventa poi protagonista respingendo prima il colpo di testa di Leris e successivamente quello di Canestrelli.

Il Catanzaro, però, dimostra grande cinismo. Al 22’, alla prima vera occasione giallorossa, Iemmello colpisce di testa e porta gli ospiti in vantaggio.

Canestrelli e Leone ribaltano il Catanzaro

Il gol non cambia l’atteggiamento del Pisa. La squadra di Bianco continua ad attaccare e trova rapidamente la rimonta.

Al 28’ Canestrelli anticipa tutti e di testa firma l’1-1. Passano pochi minuti e arriva anche il sorpasso: Leone raccoglie la sponda di Correia e anticipa Pigliacelli in uscita, completando il ribaltone nerazzurro.

Il Corriere dello Sport sottolinea la qualità della prima frazione del Pisa, al quale può essere rimproverato soltanto di non aver concretizzato maggiormente le numerose occasioni costruite.

Catanzaro all’assalto, Mosti segna ma è fuorigioco

Nella ripresa cambia completamente l’inerzia. Il Catanzaro alza il baricentro e costringe il Pisa a difendersi.

La squadra di Gorgone costruisce diverse situazioni pericolose e al 25’ trova anche il possibile 2-2 con Mosti, bravo a deviare il pallone da distanza ravvicinata. La rete viene però annullata per un fuorigioco millimetrico.

A quel punto Bianco interviene inserendo anche Caracciolo, Vural e Rao, ridisegnando la squadra e riuscendo a contenere la pressione degli ospiti fino al triplice fischio.

Canestrelli migliore in campo

Nelle pagelle di Francesco Paletti sul Corriere dello Sport spicca soprattutto Canestrelli, voto 7,5, protagonista anche del gol del momentaneo pareggio. Stesso voto per il tecnico Bianco, mentre Correia, Leone, Leris e Tramoni ricevono 7.

Nel Catanzaro il migliore è invece Iemmello, voto 7, autore del momentaneo vantaggio.

Il Pisa può così festeggiare il ritorno alla vittoria davanti al proprio pubblico, mentre il Catanzaro resta ancora senza punti dopo le prime due giornate.

 

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