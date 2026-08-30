Sampdoria, Ghidotti in partenza: accordo vicino con il Parma

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (45) Ghidotti

Simone Ghidotti è sempre più vicino all’addio alla Sampdoria. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il portiere classe 2000 è in chiusura con il Parma, pronto ad accoglierlo come terzo estremo difensore della rosa.

Per la Sampdoria si profila quindi una nuova uscita nel reparto portieri, con Ghidotti destinato a lasciare Genova dopo due stagioni in blucerchiato. L’operazione con il club emiliano è ormai ai dettagli e potrebbe essere definita a breve.


La partenza di Ghidotti si inserisce nel processo di rinnovamento della porta blucerchiata, con la società al lavoro per definire la nuova gerarchia del reparto in vista della stagione

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