Sampdoria, Ghidotti in partenza: accordo vicino con il Parma
Simone Ghidotti è sempre più vicino all’addio alla Sampdoria. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il portiere classe 2000 è in chiusura con il Parma, pronto ad accoglierlo come terzo estremo difensore della rosa.
Per la Sampdoria si profila quindi una nuova uscita nel reparto portieri, con Ghidotti destinato a lasciare Genova dopo due stagioni in blucerchiato. L’operazione con il club emiliano è ormai ai dettagli e potrebbe essere definita a breve.
La partenza di Ghidotti si inserisce nel processo di rinnovamento della porta blucerchiata, con la società al lavoro per definire la nuova gerarchia del reparto in vista della stagione